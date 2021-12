Podzim byl nádherný, liboval si střelec vítězného plzeňského gólu Havel

Viktorii chyběl Jean-David Beauguel, nastoupila tak bez klasického útočníka.

Máme ale široký a silný kádr, takže se dokážeme zastoupit.

Trefil jste se krásně. Trénujete podobné zakončení?

Zkoušíme to všichni. A že to tam padlo, to je už trochu o štěstí. Jsem za to rád, body jsou důležité. Teď nás čeká pauza a je podstatné, abychom se připravili na jaro.

Váš gól byl nakonec rozhodující, jediný.

Věřil jsem tomu, že už to dohrajeme. Sice byl závěr zase trochu hektický a byli bychom radši, kdyby to bylo klidnější, ale jsme rádi, že tři body jsou doma. Fanoušci asi museli trochu trnout.

Jenže ani další týmy ze špičky to něměly v Karviné zrovna jednoduché.

Je to tak, v lize není lehkých soupeřů. Pro Karvinou je kruté, že má jen pět bodů. Obrala tu Slavii, Sparta se tu taky trápila.

Po podzimu máte v ligové tabulce na druhém místě 47 bodů. Překonali jste svá vlastní očekávání?

Je to nádhera. Kdyby tohle někdo řekl před sezonou, tak se asi všichni jen smějí, protože nám vůbec nikdo nevěřil. Pohárů je škoda, ale ligu jsme rozjeli výborně. Je důležité, abychom v tom na jaře pokračovali.

Nyní si můžete užít pár dní volna. Už máte plány?

Těším se moc. Odjíždíme teď s rodinou na pár dní na Šumavu, pak už přijdou na řadu takové ty klasické věci. Nějaké návštěvy, jídlo... Trošku si odpočineme, pak zpátky do práce.