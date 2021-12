Plzeňský kouč: S ligovým podzimem jsem spokojený, škoda jen Evropy

„Týmy, které jsou na špici, to tu měly těžké. Sparta minule vyhrála dva jedna, Slavia a Slovácko tady remizovaly, výbornou partii sehráli Karvinští s Baníkem (1:2),“ vypočítal plzeňský trenér Michal Bílek.

„Karviná je doma silná, což se potvrdilo ve druhém poločase. To zjednodušila hru. Hodně nakopávala míče a dostala nás trochu pod tlak. O to jsme šťastnější, že jsme vyhráli.“

Kvůli trestu a zraněním vám chyběli Beauguel, Pachlopník a Kopic. Bylo těžké je nahradit?

Ti, co nastoupili místo nich, si vedli dobře. Když jste ale bez hrotového útočníka, je to trochu složitější, ale Šulc si vedl velmi dobře.

Proč jste se rozhodl právě jeho poslat na hrot?

Protože má velmi dobrý pohyb. Chtěli jsme hodně chodit za obranu, své úkoly plnil dobře.

Přitom útočník Chorý zůstal jen na lavičce.

Trénoval až den před utkáním, protože se necítil dobře. Věděl, že půjde do hry v závěru.

Poslal jste ho na hřiště i kvůli tomu, že jste do druhého poločasu nevstoupili nejlépe?

Šel tam, abychom vpředu více přidrželi míč. Věděli jsme, že to bude o nakopávaných balonech a standardních situacích a že nám v tom pomůže, což se stalo.

Už v sedmé minutě šel Sýkora sám na branku, ale gólman Ciupa jeho střelu chytil. Poté jste se až do gólu nemohli k ničemu dostat. Neobával jste se o výsledek?

Dát brzo gól, možná by to bylo klidnější, ale i tak jsme trpělivě hledali skuliny a ke konci poločasu jsme tu důležitou branku dali.

Takže to byla velká vzpruha?

Samozřejmě. K tomu šlo o hezkou akci - drželi jsme míč a zakončení bylo vynikající. Hodně nám to pomohlo.

Gól vstřelil krajní obránce Havel, který se prosadil i minule proti Slovácku. Máte beka střelce?

Nejen jeho, i Řezník umí dát gól. Čísla mají dobré. Chceme, aby obránci podporovali útok a když se takto střelecky prosazují, moc nám pomáhají.

Máte tři body. Přesto, budete něco hráčům vytýkat?

Vždy můžete něco sehrát lépe. My jsme se ve druhé půli dostali pod tlak i kvůli tomu, že od soupeře a jeho gólmana chodily dlouhé přihrávky. Mohli jsme hru lépe rozkouskovat, držet balon, ale kluci si zaslouží dobré vysvědčení. Po dnešku jsme spolu se Slavií v lize první.

Tudíž jste s dosavadním průběhem sezony spokojený?

Co se týče ligy, tak ano. Jen je škoda, že jsme to nedotáhli dále v evropském poháru. Ale bylo to složité. V úvodu nám chybělo osm až deset kluků. A důležitých. Havel byl na operaci, Kalvach byl mimo dva měsíce, Beauguel nemohl hrát proti CSKA Sofii. To vše se na nás trochu podepsalo, ale do ligy jsme výsledkově vstoupili výborně, i když výkony nebyly takové, jaké bychom si představovali.