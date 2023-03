Plzeňské komplikace. Trápí nás koncovka, ví Bílek po další ztrátě

Jak velká to je ztráta směrem v boji o titul?

Utkání jsme měli vyhrát. Byli jsme lepším týmem, hlavně ve druhé půli, kdy jsme měli velký tlak. Vytvořili jsme si několik tutových šancí. Nastřelili jsme dvě tyčky. Matěj Vydra šel sám na brankáře. Byly tam i další závary před brankou. Bohužel nás zradila koncovka. Produktivita a efektivita teď není taková jakou bychom si ji představovali. Samozřejmě je to nepříjemné, protože hlavně za druhý poločas bychom si zasloužili vyhrát.

Co jste řekl svým svěřencům po prvním poločase?

O poločasové přestávce jsem hráčům říkal, že musíme hru zjednodušit. Dostávali jsme se do křídelního prostoru, kde jsme předržovali balon. Nepřišel žádný dobrý centr do pokutového území. První poločas byl vyrovnaný bez nějaké vyložené šance. Ve druhém poločase jsme chtěli soupeře více zatlačit, posílat do vápna více balonů. To jsme plnili. Vytvořili jsme si dostatek šancí, ale neproměnili jsme je. Soupeř z jedné ojedinělé akce udeřil.

Kde byla chyba u obdržené branky?

Hned po zápase je těžké to hodnotit. Přišel balon do volného prostoru, dobrý centr. Soupeř prostě branku dal. Musím se na to podívat na videu, abych se k tomu mohl vyjádřit.

Začátek jara asi není úplně podle vaši představ. Čím si to vysvětlujete?

V jarní části nás trápí koncovka. Začal to v utkání s Hradcem, které jsme doma prohráli. Tam jsme si vytvořili několik brankových příležitostí, které jsme neproměnili. Proti Olomouci to bylo stejné. Bohužel jsme nebyli dostatečně přesní.

Po příchodu Matěje Vydry tým ožil. Nepřemýšlel jste o jeho nasazení dříve?

Tlak jsme si vytvářeli od začátku druhého poločasu. Věřili jsme tomu složení, které bylo na hřišti. O poločase jsme udělali jednu změnu. Místo Vlkanovy šel na plac Mosquera. Chtěli jsme mít větší sílu v pokutovém území. Od začátku druhé půle jsme tlak vyvinuli, ale nepodařilo se nám vstřelit branku. Proto šel na hřiště Matěj Vydra. Hned na něj soupeř udělal tři fauly. Poté šel sám na branku. Na hřišti byl platný.

Jak citelná je absence Lukáše Kalvacha?

Lukáš Kalvach je pro nás klíčovým hráčem. Nicméně nebudu říkat, že jsme prohráli kvůli tomu, že nehrál Lukáš Kalvach. Máme dostatečně široký kádr na to, abychom si poradili s Olomoucí. Nám se to nepodařilo, přestože výkon byl poměrně dobrý. Na hráčích bylo vidět, že utkání chtějí zvládnout. Bohužel to nevyšlo. Kalvach začíná individuálně trénovat a uvidíme, jak to bude. Necháváme to na něm.

Neuvažoval jste nad tím využít Jana Klimenta na závěrečný tlak?

Honza Kliment s námi trénuje týden. Jeho zranění bylo velmi těžké a nechtěli jsme jít do nějakého velkého rizika. I když už byl připraven, sám říkal, že by pár minut chtěl odehrát. Podle mého si ještě musíme chvilku počkat, aby vše dotrénoval. Poté pro nás bude opět velice důležitým hráčem.