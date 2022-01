Už jsem připravený. Krmenčík o Slavii, budoucnosti i anonymních výhružkách

Na to, jak málo na podzim ve Slavii hrál, posbíral dost bodů. Zároveň si zprotivil fanoušky Plzně, kteří ho dřív milovali. Oba elitní kluby dělí v tabulce jediný bod.

Víte, co mě zaujalo nejvíc? Jak trenér Trpišovský poté, co jste dal dva góly Pardubicím, na vaši adresu řekl: Blbě to vypadá, ale dobře chutná, což je ta lepší varianta.

Beru to, od trenéra to bylo vtipné a fér. Víte, on mě chtěl už do Liberce. Pomalu to bude šest let, měl jsem sbaleno.