Krmenčík? Ofsajdy, góly a kulinářský příměr: Blbě to vypadá, ale dobře chutná

Fotbalová Slavia vyhrála v Ďolíčku nad Pardubicemi vysoko 5:0 a právě Krmenčík kanonádu zkraje druhého poločasu nastartoval. Dvakrát!

„Vzpomněl jsem si na kuchaře Zdeňka Pohlreicha, kterému když přinesli jídlo, řekl: ‚Špatně to vypadá, ale dobře chutná, což je ta lepší varianta.‘ S Michaelem to tentokrát bylo podobné,“ vytáhl Trpišovský nečekané přirovnání. „Ideální by samozřejmě bylo, kdyby předvedl skvělý výkon a k tomu dal dva góly, ale tohle je ta druhá nejlepší varianta.“

Krmenčík za sebou má po všech stránkách náročný týden. Nebo? „Tak to berete vy, že jsem měl nějaký špatný týden, ale já to tak nevidím: vždyť jsme vyhráli dva zápasy,“ culil se na reportéra O 2 TV.

Když minulou neděli bouřlivě slavil gól proti Plzni, svému bývalému klubu, a pošťuchoval se s někdejšími parťáky, nejen ze západu Čech dostal několik jedovatých vzkazů. Možná i proto tentokrát první trefu do sítě Pardubic ostentativně neslavil - uklidil do sítě přihrávku z pravé strany, zvedl se a kráčel dál. Jako by nic.

„Moje klasika!“ hodnotil své dva góly v průběhu pěti minut. Na první mu přihrál z pravé strany Bah, na druhý ze stejného místa Masopust. „A já jim oběma musím poděkovat. Byl jsem ve správný čas na správném místě. Jsem spokojený, že jsme vyhráli,“ pokračoval zvesela.

Přitom to při pohledu na hřiště dlouho nevypadalo, že by měl mít nějak zvlášť dobrý den. V prvním poločase sice po přesné práci na polovině hřiště poslal do šance Masopusta, ale pak budil pozornost hlavně kvůli svým ofsajdovým postavením.

„Cestou na sraz před zápasem jsem telefonoval s bráchou, který mi opakoval: ‚Hraješ fantasticky, ale dávej si bacha na ofsajdy‘,“ vyprávěl pak slávistický svéráz médiím. „Takže jestli na tu první půli koukal, tak to snad musel vypnout...“



„Jsem rád, že mě kluci podrželi,“ navázal Krmenčík. „Spoluhráči i trenéři mi o přestávce opakovali, že mám vydržet, hrát dál, že šance přijdou.“

Což se záhy po změně stran doopravdy stalo.

Jistě, byly to možná snadné situace, doklepávačky do prázdné brány, ale i trenér Trpišovský dobře ví: „My jsme schopni nedat i ty nejvyloženější šance.“

Slavia se díky vysokému vítězství před reprezentační přestávkou vrátila zpátky na první místo. Co na to Krmenčík? „Řekl bych jen: tak to má bejt, takhle jsem spokojenej.“