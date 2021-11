Krmenčík? Ten je celý obrácený, řekl Dyk. A Křetínský může koupit další klub

V zábavném fotbalovém pořadu Tiki-Taka se tentokrát představil historicky nejlepší střelec reprezentace Jan Koller, někdejší ligový útočník a brněnský patriot Petr Švancara a zpěvák, herec a sparťan Vojtěch Dyk. Dále Václav Procházka, stoper Zlína a někdejší opora Plzně, a nadějná překážkářka z Dukly Praha Nikoleta Jíchová.



Ovšem Nikoleta fandí ve fotbale víc než druholigové Dukle mistrovské Slavii. S přítelem taktéž atletem Martinem Růžičkou chodí i do kotle. „Přítel miluje fotbal, takže to mám částečně povinné. Ale také si zařvu, někdy i sprostě,“ přiznala s úsměvem atletka.

Hosté show Tiki-Taka.

Slavia vítězí a zásluhu na tom má i gólman Aleš Mandous. „Fandím mu, musel si vyčekat svou šanci,“ má jasno Koller. „Ondra Kolář nepředváděl moc dobré výkony. Pro mě je teď Mandous jasná slávistická jednička.“

Tématem byl i příchod šéfa Sparty Daniela Křetínského do West Hamu United, kde by se měl stát spolumajitelem klubu. „Jsem rád, třeba tam s sebou vezme i Hložana, který by se tam typologicky hodil,“ uvedl Dyk. Švancara by měl pro Křetínského i jinou nabídku: Nechtěl by koupit podíl i v jeho klubu TJ Vilémovice?



Milan Petržela ze Slovácka během utkání ¨s Plzní

Milan Petržela, osmatřicetiletý záložník Slovácka, svým ligovým startem číslo 436 dohnal slávistu Stanislava Vlčka. „To, co předvádí na kraji zálohy, kde jsou nejrychlejší hráči, zaslouží obdiv. Není poznat, že by byl horší než před pěti, deseti lety,“ zmínil jen o rok mladší stoper Procházka.

Stejně jako před týdnem se v talkshow mluvilo o Michaelu Krmenčíkovi. Opět skóroval, jen branku do sítě Plzně a euforickou oslavu vyměnil za Pardubice. A svůj gól téměř neslavil. Nedělá to obráceně, než by měl? „Ten kluk je celý obrácený,“ řekl Dyk. „Na světě existují bystřejší fotbalisté i ti méně bystřejší a pan Krmenčík je ta druhá skupina,“ dodal.

Procházka, bývalý Krmenčíkův spoluhráč z Plzně, má podobný názor. „Ta reakce proti Plzni byla nepřiměřená. Neměl by zapomínat, odkud přišel,“ uvedl v pondělní premiéře pořadu Tiki-Taka.

V zábavné show moderátor Petr Svěcený každý týden společně se svými hosty glosuje aktuální dění z fotbalových trávníků. Talkshow má za sebou téměř 160 premiérových dílů, do nichž přišlo 294 různých osobností z řad vrcholových sportovců i z kulturního života.