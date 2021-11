Slávista Krmenčík: Nemůžu za to, že jsem skóroval zrovna proti Plzni

Domácí vítězství 2:0 nad Viktorií pečetil zásahem v nastavení a byla to jeho vůbec první trefa ze hry v barvách úřadujících českých šampionů.

„Potřeboval jsem se gólově nastartovat,“ poznamenal útočník, který se předtím prosadil jen v zářijovém ligovém střetnutí s Bohemians z penalty. „Že to bylo zrovna proti Plzni, za to nemůžu,“ pokračoval v rozhovoru pro klubovou televizi.



Jaká to pro vás je úleva? Jak gól pomůže vašemu sebevědomí?

Jsem známý tím, že mám hodně šancí a třeba ze tří proměním jenom jednu. Proti Plzni to takhle bylo. Měl jsem dvě šance a z jedné jsem dal gól. Myslím, že to bylo dobré. Bylo to v nastavení a už nebylo co řešit. Jsem moc rád, že jsme vyhráli.

Měl jste po přihrávce od Nicolae Stancia hned jasno, kam vypálíte?

Chtěl jsem to rvát na zadní tyč a naštěstí jsem to prorval, jejich gólman si na to sáhnul. Ale byl jsem moc rád, že to skončilo v síti.



Zažil jste někdy zápas, v kterém by soupeř dostal tři červené karty?

Nikdy v životě. Ale dá se říct, že všechny karty, co rozhodčí na hřišti rozdal, byly zasloužené. Nezažil jsem to, ale je to moc, je to zbytečné.

Co trenér říkal o přestávce? Plzeň vás, ač v deseti od jedenácté minuty, do ničeho nepustila.

Abychom hráli rychleji, nabíhali si do volných prostorů, když jim chyběl jeden hráč. Přečíslovali jsme to ve stranách a zkoušeli jeden na jednoho. Myslím, že se to povedlo.



Plzni jste se díky vítězství přiblížili na rozdíl jediného bodu. Cenná výhra?

To souhlasím. Všichni říkali, že jsme v nějaké krizi. Já si to nemyslím. Teď jsme ukázali charakter a hráli jsme velice dobře.