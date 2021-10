Za defenzivu pochvala. A červené zákroky? Neviděl jsem je, řekl Bílek

Krmenčík svůj zásah bouřlivě slavil, vysmíval se plzeňskému kotli a dostal se do potyčky s Lukášem Hejdou, za což dostal žlutou kartu.



Jak byste výbušný duel vůbec zhodnotil?

Utkání se pro nás nevyvíjelo dobře. Dostali jsme rychle červenou kartu, pak jsme se hodně soustředili na defenzivu. Za to musím hráče pochválit, směrem dozadu jsme hráli velmi dobře a Slavii jsme nepouštěli do brankových příležitostí ani do střel. Obdrženým gólem se nám to zkomplikovalo, pak přišlo druhé vyloučení...

Myslíte, že faul Radima Řezníka byl skutečně na červenou kartu?

Bohužel jsem žádný z těch červených zákroků pořádně neviděl, takže se k tomu nemůžu vyjádřit.

Milan Havel se následně posunul doprava, na levý kraj obrany šel Jan Sýkora. Věděl jste hned, že takto zareagujete?

Před zápasem si přehráváte nějaké varianty, tohle byla jedna z nich. Posunul se tam Sýkora, další variantou by byl Mosquera a případně jsme měli na lavičce ještě Faltu. Možností jsme měli víc. Musím říct, že to Sýkora zvládl velmi dobře.

Nepřišlo vám, že toho bylo v zápase až příliš za hranou?

K červeným kartám se nemůžu vyjádřit, nicméně celková úroveň se odvíjela od toho prvního vyloučení. Věděli jsme, že Slavia je silná, a když nás bylo o jednoho míň, tak jsme dali hodně na obranu. Vycházelo nám to. Říkali jsme si, že jsme schopní tam z nějakého brejku utéct nebo něco vytvořit ze standardky.

Cítil jste po třetí červené kartě, kterou viděl Jhon Mosquera, určitou křivdu? Hodně jste se čílil...

Nezdálo se mi to jako zákrok, po kterém by měla přijít karta. U naší lavičky tam přitom byl zákrok, kdy Ekpai trefil Mosqueru do hlavy a ani se nepískal faul. Byl to žlutý zákrok. Ale k červeným se nechci vyjadřovat, když jsem je pořádně neviděl.

Co říkáte na chování Michaela Krmenčíka, který divoce slavil svou branku?

Jeho svědomí.