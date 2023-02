Trenér Svědík dostal za vyloučení a chování v Liberci trest na tři zápasy

Svědík dostal červenou kartu v 87. minutě za protesty. Podle oficiálního zápisu o utkání směrem k rozhodčímu pronesl: „Jdi do prd..e, vždyť je to obráceně, ty čur..u.“ A po vyloučení pokračoval: „Jdi do p..i, buzerante namachrovanej.“ Disciplinárka jeho chování vůči delegovaným osobám označila za pohoršující, urážlivé nebo ponižující.

Slovácko v Liberci zvítězilo 1:0 brankou střídajícího Ondřeje Mihálika z druhé minuty nastavení. Svědík se za své chování částečně omluvil. „Mrzí mě, co se stalo. Na jednu stranu je to vyloučení moje chyba, ale kdyby se za tohle pokaždé vylučovalo, tak je každé kolo vyloučených pět trenérů. Emoce ke mně patří, myslím, že to bylo velice přísné,“ řekl kouč na pozápasové tiskové konferenci.

Osmačtyřicetiletý Svědík bude na lavičce týmu z Uherského Hradiště chybět v následujících duelech nejvyšší soutěže proti mistrovské Plzni a Slavii i ve čtvrtfinále domácího poháru s Bohemians 1905.