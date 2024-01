Pospíšil neutíká. Chci ukázat nejlepší verzi sebe, hlásí olomoucký záložník

S podzimem dvaatřicetiletý středopolař spokojený být příliš nemůže. Ztratil místo v sestavě, od začátku jej trenér Václav Jílek postavil jedenáctkrát. Chyběl i kvůli zranění a kartám. I tak jsou jen dvě asistence málo. Od hráče s jeho schopnostmi a viděním hry se očekává víc.

„Ze sestavy jsem vypadával i kvůli menším zdravotním problémům, což se taky moc neví. Trenér se mnou hodně komunikuje, vždy se snažíme najít nejlepší řešení,“ neuráží se. „Samozřejmě, v některých zápasech, když jsem byl zdravý, jsem si myslel, že mám hrát od začátku, ale nehrál jsem. Nicméně do toho teď nechci zabředávat.“

Po posledním utkání podzimu Jílek odpovídal na otázky, zda se neobává, že si ambiciózní Pospíšil bude raději hledat nový klub, když přednost před ním dostával Filip Zorvan, jenž byl v lepší formě.

„Upřímně si nemyslím, že by chtěl odejít. Hodně komunikujeme, on zná mé nároky, já jeho přednosti, slabiny. Martin ukázal, že má týmu co dát. Ale v momentě, kdy slabší stránky vyjdou na povrch, tak to má zase následek v utkání,“ vysvětloval Jílek nenasazování zvučného navrátilce.

Přitom na první pohled v české lize vyniká driblinkem, krátkým voděním míče šajtlí a bleskovým vyvezením balonu z hloubi pole až před vápno soupeře.

Leč co vypadá dobře na oko, nemá vždy efekt pro tým. Velkým tématem tak bylo i hledání ideální pozice ve středu pole – šestka, osmička, či desítka pod hrotem? Nejlépe se Pospíšil cítí na osmičce.

„Ze začátku to fungovalo, ale pak si na mě soupeři začali dávat větší pozor. Přeci jen, když jsem se vrátil, bylo to po pár letech, takže jsem nebyl tolik na očích. Ale teď ke konci jsem si všiml, že mi kolikrát v zápasech pořád někdo běhal za zadkem, už se na mě začali obránci zaměřovat jinak. Musím se s tím smířit, vím, že v některých zápasech jsem nebyl až tolik ve hře,“ hledá nedostatky hlavně u sebe. „Začátek byl nad míru dobrý, pak jsem si sám na sebe vytvořil asi větší očekávání a vím, že křivka šla dolů.“

Jílek si přístup někdejšího hráče polského Bialystoku, Plzně nebo Jablonce se dvěma starty v reprezentaci pochvaluje.

„Výborně pracuje v tréninku, tam není problém. Má nejvyšší nároky, chce hrát, má něco za sebou, takže je to logické. Je na nás, abychom našli cestu, aby se zapracoval co nejvíc. Já bych v tom víc nehledal,“ zdůraznil. „Že jsme ho vyndali ze sestavy, mělo opodstatněný důvod. Martin je dobře nastavený, chce se o to rvát, není to tak, že by něco vzdával a utíkal. Jsem přesvědčený, že to neudělá a na jaře ještě ukáže kvalitu.“

Stejně je nastavený i Pospíšil: „Teď jsem nachystaný tak, že si svoji pozici vybojuji zpátky.“ Lehké to však mít nebude, jelikož v Sigmě je ve středu pole největší konkurence, nadstandardní na její poměry. Kapitán Breite je nepostradatelný, Ventúra má Jílkovu důvěru, o štírkovi Zorvanovi už byla řeč.

A to ještě na příležitost čeká Fortelný nebo Dele. V druholigovém béčku zaujal Langer, jehož si Jílek vytáhl do přípravy a rovněž se jeví velmi dobře. Potenciál v minulosti ukázal i Jiří Spáčil, který zatím zůstává v B-týmu.

I díky kvalitní soupisce se pátá Olomouc pokusí na jaře zaútočit na evropské poháry. A Pospíšil má mateřskému klubu pomoct výrazněji.

„Očekávám, že budeme hrát o pohárové příčky. Když jsem se vracel, říkal jsem, že chci se Sigmou úspěch. A myslím, že pohárová Evropa je pro nás meta. Kvalitní tým na to máme,“ říká.