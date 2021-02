Až dostaneme branku, teprve začneme hrát, říká karvinský Bartošák

Jednoduché to ale nebylo, že?

Opava minulé zápasy odehrála výborně. My asi musíme vždy prohrávat, protože jakmile dostaneme gól, v Teplicích (2:2) dva, teprve začneme hrát. Náš tým ale má sílu. Jen jsme potřebovali hru zjednodušit, dostat nějaké centry před branku, vytvořit si tlak. A naštěstí jsme to dokázali.

Bylo ve vaší kabině po první půli, kdy jste se k ničemu nedostali, hodně křiku?

Ne ne. Nikdo nezvyšoval hlas. Hlavně jsme si říkali, ať se zklidníme na balonu, protože to bylo takové hektické. Samý nákop, samá ztráta. A střední záložníci, aby si více chodili pro balony. Trochu jsme to zklidnili, dávali balony do strany, zkoušeli centry. Pak přišel Roman Haša, hráli jsme na dva útočníky a cíl byl dostat balony na ně.

Byl druhý gól rozhodující?

Určitě, trochu nás zklidnil, protože jsme se dostali do vedení, kontrolovali hru a trochu více jsme si začali věřit. Z toho vyústila i ta penalta.

Co jste Qosemu říkali, když ji napoprvé panenkovským dloubákem neproměnil?

Ptal jsem se ho, jestli půjde kopat znovu. Říkal, že jo. Akorát jsme ho zklidnili, ale on má takovou povahu, že ho nic nerozhodí.

Proč sudí nechal pokutový kop opakovat?

Říkal nám, že brankář předčasně skočil před lajnu.