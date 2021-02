Karvinští brankáři Ciupa, Neuman a Bolek si pochvalují dobrou partu

Rzeszoto: Oba mladíci se ještě potřebují učit Branislav Rzeszoto, trenér brankářů fotbalistů MFK Karviná, přišel do klubu před čtyřmi roky s vizí vychovávat pro klub vlastní brankáře. „Snažíme se, aby Karviná byla na tomto postu soběstačná a jsem rád, že se nám to daří,“ řekl Rzeszoto. Během roku jste museli nasadit dva mladé brankáře. Bylo to složité?

Jen v lidské mysli... Ale museli jsme to udělat vzhledem k okolnostem. Třeba teď měl Láďa zdravotní problémy a Peťa Bolek byl vyloučený. Na řadě byl Jirka Ciupa. Jaké mají Neuman a Ciupa přednosti?

Každý má svoje. Nerad bych vedl nějaké debaty o tom, co je jejich silnější a slabší stránka. Dívám se na to z komplexnějšího hlediska. Nohama ale umějí hrát oba a oba mají i potřebné reflexy. Důležité je, aby do zápasu přenesli to, co se naučí na tréninku. Brankáři by měli hráče před sebou dirigovat. Zvládají to?

Je to o zkušenostech, o brankářské praxi. Když to vše gólman má, neohlíží se už jen sám sebe, ale i na ty okolo. Pokud začíná, řeší hlavně sám sebe, aby neudělal chybu. Pro mladé je to složité, ale oba se musejí učit a tým jim musí pomoci.