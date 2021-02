Na domácí výhru jsme čekali dlouho, ulevil si po vítězném derby opavský kouč

Karvinští ukončili sérii čtyř zápasů, kdy od 8. listopadu čekali na domácí vítězství. Zato Opavští podvanácté za sebou nevyhráli, byť konečně po 644 minutách dali gól ze hry.



„Na domácí výhru jsme čekali dlouho. Náš herní projev je však lepší venku,“ řekl karvinský trenér Juraj Jarábek.

Proč? „Nevíme. Přemýšlíme o tom, bavíme se s hráči. A opět se to potvrdilo. Jako bychom byli svázaní. Navíc vždy zabereme až po gólu, který dostaneme,“ odpověděl.

4 zápasy čekali fotbalisté MFK Karviná na další domácí vítězství. Dočkali se ho s Opavou.

Opavského trenéra Radoslava Kováče těšilo, že jeho tým konečně vedl. „Jenže Matěj Helešic neproměnil šanci na dva nula, to bylo klíčové,“ připomněl Kováč.



„Nicméně prohráli jsme si to sami. Nejprve se v malém vápně při první šanci domácích necháme přeskočit (Papadopulosem) a druhý gól jsme dostali po zbytečném, stupidním faulu, kdy jsme kontrolovali míč směřující do autu. Z přímého kopu pak balon propadne za naši řadu a my na to nedokážeme reagovat.“

Karvinský trenér Juraj Jarábek podotkl, že si přáli lehčí zápas. „Ale potvrdilo se, že herně má Opava na lepší umístění. Na posledním místě ji drží jediné – nedává góly,“ prohlásil Jarábek.

Uznal, že Opavští byli šedesát minut lepší. „My jsme se však po vyrovnání a střídáních zvedli a zápas zvládli. Uklidnila nás hororová penalta.“ Tu rozhodčí Klíma nařídil po konzultaci s videoasistentkou za ruku Helešice.

Kolem pokutového kopu bylo hodně vzruchu, když ho sudí nechal opakovat, jelikož asistent Hájek viděl předčasný pohyb brankáře Fendricha. Ten chytil první pokus Qoseho, který zahrál panenkovským dloubákem do prostřed branky. „Dokážu pochopit hostující lavičku, i nás by to naštvalo, ale brankář se pohnul dříve,“ řekl Jarábek, který první střelu Qoseho označil za šlendrián. „Druhou naštěstí dal, ale zahrál si s námi na nervy.“

12 utkání za sebou už fotbalisté Slezského FC Opava v první lize nevyhráli.

Při druhém pokusu Qose střílel po zemi k pravé tyči a Fendrich skočil na druhou stranu.



Kováč podotkl, že po proměněné penaltě bylo po zápase.

Opavští další záchranářský duel pořádně prožívali. Hned tři karty dostali členové realizačního týmu. Trenér Kováč žlutou, když se osopil na asistenta sudího kvůli nejasnému autu. Při opakované penaltě viděl žlutou i vedoucí mužstva Lumír Sedláček a rozhodčí vyloučil kondičního trenéra Michala Hampela.

„Říkali jsme si, že hra, kterou jsme dosud předváděli, byla dobrá. Jen góly nám chyběly. A také jsme potřebovali jít do vedení. Vše se nám povedlo, ale stejně to nestačilo,“ povzdechl si opavský záložník Aleš Nešický, který v 50. minutě dostal Opavské do vedení.