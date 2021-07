Vedení ligy reaguje na kouče Radu: Nepochopitelné. Opatření měnit nebudeme

LFA uvedla, že opatření v žádném případě měnit nehodlá.

„Budeme nadále striktně trvat na dodržování protokolu opatření, který byl přijat Ligovým výborem LFA před zahájením soutěžního ročníku,“ napsala asociace v reakci na Radova slova po sobotním vítězství nad Ostravou.



Rada opět zuřil kvůli tiskovce: Pod mojí úroveň. Uráží mě, že tady mluvím do skříní podívejte se na video s koučem Jablonce

„Možná je to jedna z mých posledních tiskovek. Já se nenechám urážet tím, abych tady mluvil do zdi. To se na mě nezlobte, to ať už si na LFA sednou a trochu to promyslí,“ prohlásil mimo jiné Rada do kamery při další z online tiskovek v prázdné místnosti. „Novináři jsou testovaní jako my a je pod mojí úroveň, abych tady mluvil do skříní!“

„Bude mi šedesát tři let a nenarodil jsem se proto, abych tady mluvil do zdi. Jsme jako cvičené opice v zoologické zahradě. A i na ty opice se lidi mohou jít podívat,“ sypal ze sebe. Vzdálené tiskovky kritizoval několikrát už dříve a v neděli se k němu přidal i liberecký trenér Pavel Hoftych.

Petr Rada o tiskových konferencích bez novinářů (čas 6:40):



Novináři momentálně na stadionech dokládají bezinfekčnost stejně jako diváci. Osobní kontakt s trenéry a hráči je jim nicméně zapovězen.

„LFA klade po celou dobu od počátku propuknutí pandemie maximální důraz na vytvoření podmínek, které budou minimalizovat možnost šíření nákazy nemoci covid-19 v rámci profesionálních fotbalových klubů. Tento protokol opatření byl detailně konzultován s příslušnými autoritami v ČR a inspirován podobnými opatřeními v zahraničí,“ uvedla LFA v prohlášení.



„Podobná vyjádření zejména v situaci, kdy všichni sledujeme například komplikace, které provázejí účast našeho olympijského týmu na olympijských hrách, považujeme za zcela nepochopitelná. Navíc od respektovaného trenéra klubu, který bude hrát kvalifikační utkání soutěží UEFA,“ připomněla LFA, že Jablonec čeká třetí předkolo Evropské ligy.