Rada opět zuřil kvůli tiskovce: Pod mojí úroveň. Uráží mě, že tady mluvím do skříní

Proč?



Rozzuřil ho protokol Ligové fotbalové asociace (LFA), který i přes rozvolňování proticovidových opatření v zemi nadále nedovoluje novinářům – s výjimkou televizních reportérů – mluvit po zápasech osobně s fotbalisty a zúčastňovat se tiskových konferencí s trenéry.

„Možná je to jedna z mých posledních tiskovek. Já se nenechám urážet tím, abych tady mluvil do zdi. To se na mě nezlobte, to ať už si na LFA sednou a trochu to promyslí,“ spustil dvaašedesátiletý bouřlivák do kamery při další z on-line tiskovce v prázdné místnosti. „Novináři jsou testovaní jako my a je pod mojí úroveň, abych tady mluvil do skříní!“

„Bude mi šedesát tři let a nenarodil jsem se proto, abych tady mluvil do zdi. Jsme jako cvičené opice v zoologické zahradě. A i na ty opice se lidi mohou jít podívat,“ sypal ze sebe.



Petr Rada o tiskových konferencích bez novinářů (čas 6:40):

Není to poprvé, co Rada vzdálené tiskové konference kritizoval, v minulé sezoně se podivoval mockrát. „Tiskovka před prázdnými zdmi mi připadá úplně katastrofální. To tady nemůže sedět deset novinářů s rouškou? I já bych si ji vzal. Ať sedí vedle sebe ob dvě místa a jedeme,“ zlobil se loni v srpnu po utkání na Slovácku.

Zápas č. 413 Rada vyrovnal Uličného Petr Rada proti Baníku odkoučoval své 413. utkání v samostatné české lize a v počtu zápasů na trenérské lavičce se tak na prvním místě srovnal s Petrem Uličným.

„Připadám si jako blázen,“ opakoval tehdy.



A nyní? Nastínil plán, jak přimět vedení soutěže k zamyšlení: „Víte co já jednou udělám? Že půjdu ven, svolám novináře, sednu si na zeď, udělám s nimi tiskovku a nikdo mi nemůže nic říct. Novináři k fotbalu patří a klidně do mě můžou šít. Ale ať tady jsou!“ zvyšoval hlas.

Vyslyší šéfové ligy jeho slova?