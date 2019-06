Hodně šancí, malá produktivita, viděl Hoftych v liberecké premiéře

„Měli jsme hodně šancí, ale malou produktivitu. Je vidět, že mužstvo nedávalo góly a hráči to ještě mají v hlavě,“ poznamenal Hoftych. „Soupeř dal branku z tečovaného trestného kopu a pak měl jeden brejk, kdežto my jsme měli možná deset pokusů, které si zasloužily skončit brankou. Na tom musíme hodně zapracovat.“

Letní příprava Výsledky zápasů prvoligových týmů

Varnsdorf šel v 53. minutě do vedení po střele Šimona, za Liberec vyrovnával tři minuty před koncem z penalty Potočný. „Oba poločasy byly od hráčů poctivě odmakané. Byl to velmi dobrý test na konec desetidenní fáze před odjezdem do Rakouska,“ uvedl kouč Slovanu.

Kromě útočníka Kozáka, který odešel do Sparty, a záložníků Sýkory (Jablonec) a Oršuly zůstal liberecký tým zatím pohromadě - včetně brankáře Nguyena, o jehož odchodu se stále mluví. V brance Slovanu dostali v úvodní přípravě šanci Knobloch s Vliegenem.

S kapitánskou páskou v prvním poločase nastoupil dorostenec Michal Beran. „Je to velmi šikovný a pracovitý hráč s velkým potenciálem. Uvidíme, jestli už to bude pro áčko nebo bude pendlovat do juniorky,“ řekl liberecký trenér.

Žádné posily zatím k Nise nedorazily, podle Pavla Hoftycha by se to však mělo brzy změnit. „Je jasné, že potřebujeme posílit směrem dopředu. Počítáme s tím, že se k nám přidají jeden až dva hráči do ofenzivy, jeden už možná ve středu,“ řekl.

Ve čtvrtek Liberec vyrazí na soustředění do Rakouska, kde bude trénovat až do 6. července a sehraje tři přípravné zápasy.