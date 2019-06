Hoftych přebírá Liberec. A když si nebudeme sedět, jdeme od sebe, říká

Šestého týmu uplynulého ročníku ligy, od kterého před dvěma týdny odešel slovenský kouč Zsolt Hornyák, se Hoftych ujme v pondělí na startu letní přípravy. Liberec se třetí rok v řadě neprobojoval do kvalifikace evropských pohárů a úkolem nového trenéra bude neúspěšnou sérii zastavit.

„Liberec patří dlouhodobě k předním týmům ligy. Plzeň, Slavia a finančně i Sparta mají velký náskok, ale Liberec by se měl prát o další místa vpředu,“ řekl Pavel Hoftych.

Po dlouhých šesti letech se vracíte coby trenér na klubovou úroveň. Neváhal jste?

Jsou kluby, do kterých stojí za to se vrátit. Liberec je pro mě velmi zajímavý klub z pohledu jak historie v lize, tak zázemí stadionu, navíc tady mám hodně kamarádů v realizačních týmech áčka i béčka. Vyhodnotil jsem si, že to bude velmi těžká výzva, ale dostatečně zajímavá na to, abych se s ní porval.

V čem bude nejtěžší?

Víme, že v Liberci každoročně dochází k velkým změnám v kádru, je na tom postavená i filozofie klubu. Naplnit rozpočet ligových týmů dneska není jednoduché a hodně mužstev se s tím pere. Já respektuji, že Liberec má svoji cestu, která je zaměřená jak na získání peněz z pohárové Evropy, tak z výhodného nákupu a prodeje hráčů. Pro trenéra je pochopitelně těžké, že dochází k neustálé rotaci kádru a začíná pořád znova, ale na to jsem i ze stavění mládežnických reprezentací připravený. I v Trnavě, kde jsem působil dosud, se kádr dost často obměňoval.

Není typické se z pozice generálního manažera vracet k trenérské práci. Neberete to jako krok zpátky?

Tuhle otázku mi položil i pan Karl (majitel klubu Ludvík Karl). Já mu řekl, že jsem si ji položil sám. Na jaře jsem si odpočinul od práce v klubu a získal dost energie na to, abych se vrátil k trenérskému řemeslu. Ve funkcionářské práci vám začne chybět kabina.

Jak dlouho jste o angažmá v Liberci přemýšlel?

Nejvíc času na rozmyšlenou měl asi pan Karl. Bavili jsme se v pátek a ve středu jsme vše dolaďovali. Já si mezitím poslechl reakce lidí, kterým věřím. Rozhodování mi usnadnily tři faktory: jsem ze severu Čech, bydlím v Praze, takže to nemám daleko, a hodně lidí v klubu znám. Třeba se sportovním ředitelem Zdeňkem Koukalem jsem kdysi hrával v Chebu.

Pavel Hoftych Nový trenér Liberce, 52 let Jako hráč nastupoval na postu obránce. Začínal v Neštěmicích, odkud se přes Ústí nad Labem propracoval až do nejvyšší soutěže, ve které hrál za Cheb a Zlín. V první lize nastoupil celkem k 84 utkáním, v nichž vstřelil 3 góly. Jako trenér začínal u mládeže ve Zlíně, v roce 2006 tam nastoupil poprvé jako hlavní kouč k prvoligovému týmu. Poté trénoval Bohemians, kde strávil tři roky a dovedl tým až na šesté místo ligy. Dále působil ve slovenské Trnavě, v Českých Budějovicích a u českých mládežnických výběrů. V létě 2016 se vrátil do Trnavy jako generální manažer, vloni s ní slavil titul a v zimě tam skončil.

Stýskalo se vám po trénování?

Když se dívám na trenéra v době, kdy se nedaří, tak se mi vůbec nestýská. Říkám si: On tam skáče, ještě že už tam nemusím stát já. Ale chyběl mi adrenalin a hlavně ta energie, kterou můžete dostat zpátky od hráčů. Mám rád komunikaci s hráči, usměrňování jejich povah, nevadí mi ani problémoví hráči, ale nesmí svým problémem nakazit tým. Ve funkcionářském světě se pořád bavíte se třemi čtyřmi lidmi, nemáte zpětnou vazbu.

V Liberci skončil klíčový útočník Kozák, mluví se o odchodu brankáře Nguyena a dalších. Bavili jste se s majitelem klubu i o tom?

Bylo mi nastíněno, v jaké je mužstvo podobě a jaké budou eventuální odchody. Kozák je realita, Nguyen také může odejít, ale nemám informace, že odliv bude masivní. Liberec byl vždycky dost šikovný na přestupovém trhu, aby dokázal vytipovat zajímavé hráče s perspektivou i ty, kteří by mohli přijít na hostování. Hodně energie se v Liberci vkládá i do mládeže, a proto s námi do přípravy půjdou i čtyři hráči z juniorky.

Pavel Hoftych jako nový trenér Liberce

S odchodem brankáře Nguyena jste smířený?

Měl nadstandardní sezonu, za což byl odměněn zájmem klubů. Ocenil bych i lidi, kteří ho vytipovali a přivedli, protože přicházel z druhé ligy jako neznámý gólman. To, že na něm Slovan získá profit, k regionálním klubům patří. Pokud jde o odchody dalších hráčů, i já jsem samozřejmě četl, že je zájem i o Romana Potočného, ale zatím jsem to neřešil.

Budete mít při výběru posil významné slovo?

To by měl mít trenér v každém normálním klubu. Beru to tak, že je tu sportovní ředitel, představenstvo a majitel. Ti všichni by se měli shodnout. Určitě to nebude tak, že když řeknu, že v mužstvu určitého hráče nechci, někdo mi ho bude vnucovat. Kabinu si budu šéfovat já.

Liberec má obrovské problémy s produktivitou. Bude posílení útoku vaší prioritou?

Když jsme kdysi se Zlínem postoupili do ligy, tým měl problém se střílením gólů a trenér Vlasta Mareček se po čtyřech kolech radil s reprezentačním koučem Brücknerem, který mu řekl, že za defenzivu může trenér a za ofenzivu kvalita týmu. Je jasné, že pokud chceme dávat víc gólů, musí se něco změnit v herním stylu nebo je třeba najít hráče, kteří kvalitu přinesou. Pro mě je třeba zajímavé zjištění, že Potočný dával branky do příchodu Kozáka a pak je střílet přestal. Přitom by z Liborových schopností měl naopak těžit a dávat gólů ještě víc.

Posily Liberec často přivádí až těsně před startem soutěže. To by vám nevadilo?

Zásadní problém s tím nemám - pokud přijde hráč dobře fyzicky připravený a bude znamenat okamžitý přínos kvality. Řekněme, že kdyby dorazily hvězdy jako Král nebo Souček týden před startem, tak oukej, budou hrát. (směje se)

Už máte jasno, kdo vám v Liberci bude dělat asistenty?

Chci realizační tým postavit z místních. Jasná volba je pro mě jako asistent Míra Holeňák a jako trenér brankářů Marek Čech. Budu hledat ještě jednoho asistenta, znovu nejdřív v libereckých zdrojích. Taky je potřeba nahradit odcházejícího kondičního trenéra.

Pavel Hoftych jako nový trenér Liberce

Dlouho jste netrénoval. Budete si muset oživit taktiku a podobné věci?

Dost práce budu přenášet na kolegy. Míra Holeňák i další před sebou mají trenérskou budoucnost a já budu chtít, aby hodně tréninků vedli oni. Hodně se mi líbí práce Slavie a realizačního týmu Jindry Trpišovského. Budu chtít, abychom věci tvořili spolu a aby moji spolupracovníci přinášeli hodně myšlenek.

Ne všichni trenéři se dokázali s majitelem libereckého klubu Ludvíkem Karlem shodnout. Liberec mění kouče během dvou let už potřetí...

Majitelé mají právo rozhodovat, jak chtějí. Já spolupracoval s různými majiteli na nejvyšší úrovni a dokázali jsme si spoustu věcí vyříkat. Na druhou stranu vím i to, jaké jsou pohledy na trenéry z pozice generálního manažera... Moje smlouva je nastavená tak, že když si nebudeme sedět, podáme si ruce a jdeme od sebe. Beru to tak, že dělám práci, která je na očích, a budu se ji snažit dělat tak, aby nás všechny bavila a měla přínos pro město i všechny v klubu.