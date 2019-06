Liberecký asistent Medynský: V Jablonci znám všechny, bude hecovačka

Příchod Pavla Medynského oznámil klub v pondělí. O roli asistenta se bude dělit s Miroslavem Holeňákem, který už u prvního libereckého týmu působil. Nejde do neznáma, s novým koučem severočeského týmu Pavlem Hoftychem už před časem tvořil trenérskou dvojici.

„Známe se už z dorostu, pak jsme spolu studovali trenérskou profi licenci a následně jsme se sešli při společné práci v Bohemians, kde jsme z druhé ligy postoupili do první,“ vrátil se Medynský do minulosti.

Pavel Medynský je rodákem z České Lípy, odkud zamířil do pražské Slavie. Kromě Jablonce pak hrál i za Bohemians a Duklu. S trénováním začínal u mládeže a B-týmu Sparty. Jako hlavní kouč vedl druholigovou Čáslav. S trenérem Hoftychem působil v letech 2008-2011 jako asistent v Bohemians, které po Hoftychově odchodu převzal jako hlavní trenér.

Poslední tři sezony vedl ženský tým Slavie Praha, s nímž dvakrát postoupil do čtvrtfinále Ligy mistryň. „Byla to výborná zkušenost. Stejně jako jsou ženy složité v životě, tak jsou složité i ve fotbale. Byly to ale perfektní tři roky,“ říká 52letý trenér.

Když dostal nabídku z Liberce vrátit se do mužského fotbalu, příliš neváhal. „Nebylo nad čím, liga je liga. Naše minulá spolupráce s Pavlem byla úspěšná, navíc se dobře znám s asistentem Mírou Holeňákem i trenérem libereckých brankářů Markem Čechem.“

Už dnes se těší na derby s Jabloncem, které Liberec čeká U Nisy ve 13. ligovém kole. „Doufám, že budeme hrát proti Jablonci tak, jako když jsem tam kdysi působil. Liberec nás tehdy vždycky řachal,“ směje se Medynský. „Byly to vyhrocené zápasy a rivalita se z hlediště přenášela na hřiště, kde se to pak začalo řezat. Liberec byl doma vždycky silný a věřím, že to tak zůstane.“