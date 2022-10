Trošku se v tom v poslední době plácáme, ví liberecký trenér Kozel

„Prohráli jsme absolutně zbytečně. Věděli jsme, že na tom herně budeme líp než domácí, ale to nerozhoduje. Zlín byl agresivnější, zkušenější a my jsme hlavně v první půli prohrávali souboje,“ řekl liberecký trenér Luboš Kozel. „Trošku se v tom v poslední době plácáme, body nezískáváme, ale musíme si pomoct sami.“

Liberečtí se museli obejít bez kapitána Gebre Selassieho, který stál kvůli červené kartě. A zápas pro ně nezačal dobře, už po několika minutách odkulhal po ostrém zákroku ze hřiště Matoušek. „Podzim pro něj asi skončil, má poraněný kotník. Hráč soupeře ho přišlápl, a nedostal ani kartu, nechápu to,“ zlobil se Kozel.

Zlín šel ve 28. minutě do vedení. Liberecký obránce Talovjerov odhlavičkoval nebezpečný centr před branku přímo na levačku Dramého a ten prostřelil brankáře Vliegena na přední tyči. Ještě před přestávkou měli domácí další obrovskou šanci, Vliegen však vytáhl střelu Jawa na břevno, míč se odrazil na čáru a hosté ho pak odkopli.

Liberec nastoupil do druhého poločasu s větší aktivitou a po hodině hry se mu podařilo vyrovnat. VAR odhalil faul Silného na Mikulu ve vápně a nařízenou penaltu van Buren s přehledem proměnil, brankář Rakovan skočil na druhou stranu.

V závěru se hosté znovu dostali pod tlak a v 76. minutě dostali druhý gól, který definitivně rozhodl. Bartošák centroval z trestného kopu na zadní tyč, kde šel Simerský do souboje na hraně s brankářem a míč k překvapení všech skončil v síti.

„Vstup do zápasu od nás nebyl dobrý, ovlivnilo to i rychlé střídání zraněného Matouška. Domácí šli zaslouženě do vedení. Ve druhém poločase jsme se zlepšili, pomohla nám penalta a dostali jsme se zpátky do zápasu. V té chvíli jsme na tom byli psychicky líp než soupeř, ale neohlídali jsme standardku, ze které dal soupeř vítězný gól,“ konstatoval trenér Kozel.