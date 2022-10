Van Buren před derby s Jabloncem: Trenéra Horejše znám, tuším jak budou hrát

Teď se nizozemský fotbalový útočník chystá se spoluhráči na derby s rivalským Jabloncem. „Znám jabloneckého trenéra Horejše a vím, jak proti nám asi jeho tým bude hrát,“ říká van Buren velmi slušnou češtinou před očekávanou bitvou, která se hraje v sobotu od 16 hodin U Nisy.

V Liberci jste poměrně krátce. Je i pro vás derby severu v něčem speciální?

Ano. Derby je vždycky trochu speciální. Hrál jsem ve Slavii, a tak vím, jaký náboj měly její zápasy se Spartou, ale i s Bohemkou. Kluci, kteří jsou v Liberci delší dobu, mi říkali, že derby je pro místní lidi hodně důležité a já to tak taky beru.

Liberec - Jablonec Sobota 16.00 online

Ale poslední zápasy Liberci nevyšly, už čtyři kola nevyhrál...

V derby máme šanci ukázat libereckým fanouškům, že jsme lepší než v posledních čtyřech zápasech. Pořád přemýšlíme, jak se můžeme zlepšit, a doufám, že v sobotu ukážeme, že jsme se dobře připravili. Každá výhra zlepší atmosféru v kabině.

Kolik gólů jste si na derby schoval?

Hlavně celý náš tým musí hrát líp a pak je jedno, kdo dá góly. I jiní hráči je musí začít střílet.

Šel byste případně na penaltu jako v minulém zápase ve Zlíně?

Ano, určitě.

Takže k ní nepustíte kolegu Rabušice, který byl tradičním exekutorem pokutových kopů?

No, budeme si o tom spolu muset promluvit.

Tušíte, jak proti vám bude Jablonec hrát?

Pod trenérem Horejšem, který teď trénuje v Jablonci, jsem hrál rok a půl v Českých Budějovicích. Proto trošku vím, jak uvažuje a jak jeho tým bude hrát.

Můžete být konkrétnější?

Vím, v jakých chvílích chodí hráči za obranu, jak hrají presink a podobně. S libereckými trenéry máme samozřejmě analýzu na videu, ale osobní zkušenost je přece jen víc.

Takže můžete trenéru Kozlovi poradit, jak na soupeře?

Myslím, že trošku jo. Jablonec hraje stejný systém, jaký jsem poznal v Budějovicích, to znamená 3-4-3. Je ale jasné, že i Jablonec si naši hru nastudoval, takže oba týmy budou dobře připravené.

Liberec už 332 minut v lize nedal gól ze hry. Co s tím?

Každý den se se spoluhráči bavíme o tom, jak musíme hrát. Je potřeba větší nabídka míčů za obranu, být víc agresivní a víc chodit do sprintů. My jsme silní na balonu, ale končí to dvacet třicet metrů před bránou soupeře. Pracujeme na tom na tréninku, ale musíme to přenést i do zápasu. Věřím, že v derby se to zlomí.