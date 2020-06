Fotbalisté Liberce byli skoro na dně, teď útočí na ligové čelo

Fotbalový Liberec jako by byl nezničitelný. V přestupním termínu mu často pláchnou opory do bohatších klubů, ale on dokáže povstat v leckdy ještě větší síle.

V letošní zimní přestávce z Liberce zmizeli ofenzivní tahouni Musa s Potočným a s nimi 16 podzimních vstřelených gólů. Odešel i kapitán týmu a nezdolný dříč Breite.

Výsledek? Slovan vyhrál 6 ze 7 jarních zápasů a našel nové hvězdy. Hlavně rychlého štírka Malinského, který se sedmi góly a stejným počtem asistencí patří k nejproduktivnějším hráčům celé soutěže.

„První rok v Liberci jsem vůbec nehrál, takže jsem ani góly dávat nemohl, což mě strašně mrzelo. Počkal jsem si a jsem za to rád. Tvrdě pracuji, stejně jako celý tým a teď se nám to vyplácí,“ řekl Malinský po vítězném derby v Jablonci. „Poskočili jsme na třetí místo a máme velkou šanci vybojovat poháry, za kterou půjdeme. Liberečtí fanoušci si je zaslouží.“

V sezoně to přitom Liberci šlo dlouho ztuha. V létě znovu vyměnil trenéry – Zsolta Hornyáka vystřídal Pavel Hoftych – a na podzim sbíral spíš prohry. Po pátém kole byl mladý tým od Nisy až předposlední. „Když bych chtěl být příliš velký, vždycky si vzpomenu na šesté kolo v Karviné, kam jsme jeli po čtyřech porážkách v řadě, a kdybychom přidali další, klesli bychom na poslední místo,“ říká kouč Hoftych.

V Karviné tehdy Liberečtí nakonec těsně vyhráli, přezimovali na deváté příčce tabulky, o postupu do první šestky však pořád mohli leda snít. Bodová ztráta byla velká. Jenomže na jaře to už je úplně jiné kafe. Slovan začal výhrou na Spartě, kterou dvěma góly pokořil právě Malinský, a pak porážel každého soupeře na potkání. Padl jen hned po koronavirové pauze na hřišti neoblíbených Teplic.

I v přestávce způsobené pandemií sálala z týmu vnitřní síla. Hoftych a spol. patřili k těm, kdo celou dobu chtěli ligu dohrát bez ohledu na to, co se děje kolem. A teď se jim to vrací.

Liberec vzor Jaro 2020 zdobí rychlý přechod do útoku, dispečerské schopnosti záložníka Baluty vypůjčeného ze Slavie, stále větší kvalita defenzivního štítu Mary, rvavost útočníka Kuchty, jistota obrany hrající už delší dobu pospolu i spolehlivý Nguyen v brance. K tomu dravost, bojovnost a nasazení, což jsou tradiční liberecké značky.

„Je to fantastické dostat se do špičky a bodově na jaře držet krok s takovými mužstvy, jako jsou Plzeň a Slavia,“ těší kouče Hoftycha.

Liberec je v nejvyšší soutěži bez přerušení už 27. sezonu. Za tu dobu se stal třikrát mistrem, nejhůř skončil 12. v roce 2015. Na třetí místo naposledy tým dovedl před čtyřmi lety trenér Jindřich Trpišovský. Zaútočí Slovan na konečný bronz i letos?