Jablonec - Liberec 0:1, podještědské derby rozhodl v závěru Malinský

Liberec se díky dalšímu triumfu posunul už na třetí příčku, přeskočil právě svého rivala. Na jaře Liberec podlehl jen v odloženém utkání 23. kola Teplicích, kterým se sezona po nucené přestávce rozjela. Od té doby třikrát vyhrál, pokaždé na soupeři z první poloviny tabulky.

Jablonec naopak nenapravil debakl 0:5 ze Slavie, na jaře ze sedmi zápasů vyhrál jen dva.

Liberec byl v 53. podještědském derby většinu času lepší, výrazně nebezpečnější, měl mnohem víc nadějných příležitostí. Proměnil tu v 78. minutě. Malinský se probil z levé strany do pokutového území, udělal kličku Holíkovi do středu a vystřelil na zadní tyč. Byl to jeho sedmý gól sezony, z toho čtyři dal Spartě...