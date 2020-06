Malinský hrdinou Liberce: Zasloužená výhra, ale už toho mám plný brejle

Deset minut před koncem obelstil v rohu pokutového území Holíka, zleva si navedl míč na pravačku a přesnou střelou k protější tyči skóroval. Liberečtí díky tomu vyhráli 1:0 a vystřídali regionálního rivala na bronzové příčce tabulky.

„Ta situace před gólem se tomu nabízela. Když to má člověk přes nohu, tak si to zasekne doprostřed a má volnou palebnou pozici. Já už jsem měl takovou podobnou šanci v Budějovicích, ale tam mi to nespadlo. Dneska jsem to víc tlačil do brány a i když to nebyla úplně suprová střela, tak skončila v brance, protože si myslím, že domácí brankář měl tu střelu skrytou a proto na ni nedosáhl,“ popsal vítězný gól 28letý liberecký krajní záložník Tomáš Malinský, pro kterého to byla v letošní sezoně už sedmá trefa a k tomu přidal i sedm asistencí.

V nastaveném čase jste mohl opět zakončovat v dobré pozici sám, ale nahrál jste do jasné šance spoluhráčům a gól z toho nebyl...

...už jsem to měl na dlouhou nohu a byla jen škoda, že ti dva kluci jsou tak hladoví po gólu, že si ani nevyhoví. Mohli to uklízet do prázdné brány a myslím, že kdyby to Jablonec v závěru ještě vyrovnal, tak je v kabině uškrtíme, protože bychom zbytečně přišli o body a to by byla strašná škoda.

Jak tedy hodnotíte tříbodový zisk z derby v Jablonci?

Měli jsme víc ze zápasu, víc vyložených šancí, v kombinaci jsme byli přesnější a silnější. Jablonec jen balony nakopával a myslím, že se shodnu s většinou, že jsme derby po zásluze vyhráli my. A základ úspěchu byl, že jsme vzadu udrželi nulu.

Pro vás to byl během jedenácti dnů už čtvrtý zápas a v každém jste odehrál devadesát minut. Jak jste na tom fyzicky?

Já si myslím, že to mám dané, že mi fyzická práce na hřišti nedělá zase až takový problém. Musím se ale přiznat, že teď už toho mám za ty čtyři zápasy plný brejle. Teď bych si chtěl tak dva dny odpočinout a nabrat síly, protože už je toho fakt dost.

Co jste změnil, že jste letos tak produktivní?

Já jsem nezměnil nic, pořád tvrdě pracuju, jenom jsem ten první rok v Liberci nehrál, tak jsem ani góly dávat nemohl, což mě strašně mrzelo a zaplaťpanbůh, že přišla doba, kdy se mi daří.

Jak hodnotíte aktuální třetí místo v tabulce?

Celý tým pracuje tvrdě, a to se nám vyplácí. Poskočili jsme už na třetí místo a pokud bude šance, tak si za tím všichni dál půjdeme. Máme velkou šanci vybojovat ty evropské poháry, liberečtí fanoušci si to zaslouží a až otevřou stadiony, tak doufám, že jich bude chodit hodně a budou nás podporovat.