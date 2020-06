Liberec ve vítězné náladě, potvrdí formu i s Mladou Boleslaví?

Liberecké favorizuje do sobotní bitvy i fakt, že doma U Nisy se Středočechy neprohráli už jedenáctkrát v řadě, přičemž v posledních čtyřech duelech zvítězili.

Liberec vs. Mladá Boleslav Online reportáž v sobotu od 18 hodin

„Aktuální forma hovoří pro nás, to je jasné, ale je to strašně ošidné a při pohledu na tabulku tam zase není bodový rozdíl až tak velký. Navíc Boleslav zažila debakl v Plzni, takže určitě bude mít velkou motivaci, aby se to v dalším utkání venku neopakovalo,“ upozornil liberecký asistent Miroslav Holeňák.

„My ale samozřejmě chceme doma potvrdit body z derby v Jablonci, udržet se na úspěšné vlně a všichni jsme si vědomi, že případné vítězství nad Boleslaví by výrazně upevnilo naši pozici v první šestce.“

„Liberec má formu a bude to velmi těžký soupeř. Boleslav tady už hodně dlouho nevyhrála, takže je na čase to změnit a proč ne hned v tomhle zápase. Věřím, že když ze sebe vymáčkneme maximum, co v nás je, tak jsme určitě schopní odtud přivézt tři body,“ velí uzdravený boleslavský záložník Dominik Mašek.