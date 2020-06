Jak se rýsuje nadstavba. Budějovice o poháry, k nim i Bohemians?

O co se hraje Jak se rozdělí liga pro nadstavbu o titul

Slavia a Plzeň. Hodně napoví nedělní vzájemný duel. o elitní šestku

Blízko je Liberec. Jablonci, Spartě a Slovácku dýchá na záda Ostrava, reálnou naději mají i Budějovice s Boleslaví. o skupinu o Evropu (7. až 10. místo)

Osmé Budějovice mají takřka jistotu, Boleslav pětibodový náskok před jedenáctou Olomoucí. Bohemians se po sérii čtyř výher probili do desítky. o útěk ze skupiny o záchranu

Už jen Olomouc se může vyhnout bojům, do nichž se nikomu nechce. Na Bohemians ztrácí tři body. Teplice? Fakt ne, byť existuje bláznivá teorie, podle níž by Bohemians ve zbývajících třech kolech už nesměli bodovat a Olomouc minimálně. skupina o záchranu (11. až 16. místo)

V ní budou jistě hrát Teplice, Karviná, Zlín, Opava a Příbram plus nejspíš jeden z dvojice Olomouc, nebo Bohemians. Do druhé ligy spadne nejhorší z nich, dva další čeká baráž.