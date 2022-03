Zkomplikovali jsme si to, ale reakce byla dobrá, těší libereckého Kozla

„Bylo to pro nás důležité utkání, protože se nám nashromáždily těžší zápasy za sebou a pořád jsme poslouchali, že jsme na jaře ještě nevyhráli, takže tyhle tři body pro nás mají velkou cenu,“ řekl liberecký trenér Luboš Kozel. „Jestli je pro nás cílem vedoucí šestka? Není cílem být šestí, vzhledem k velké ztrátě se pak stejně o nic nehraje. Cílem je nebýt v poslední skupině, která se nám v minulých kolech přiblížila.“

Liberečtí fotbalisté si pro první jarní výhru šli už od začátku. Sváteční střelec Mikula se trefil ve druhém utkání za sebou, tentokrát hlavou, a Slovan už v 11. minutě vedl. Vzápětí musel předčasně do sprch pardubický Hranáč, který nemilosrdně sestřelil Frýdka a viděl červenou kartu. Jenomže vzápětí pláchl liberecké obraně Huf a parádní střelou do růžku vyrovnal na 1:1.

Domácí tým se však nenechal rozhodit a brzy si vzal vedení zpátky. Rabušic se nejprve trefil z penalty a po necelé půlhodině hry přidal druhý gól - 3:1 pro Slovan! Druhý poločas už Liberečtí kontrolovali hru, přežili břevno Akosah-Bempaha a střídající Rondič v 76. minutě přidal čtvrtý gól.

„Dobře jsme do utkání vstoupili, dali jsme gól, vynutili si červenou kartu a asi jsme si mysleli, že to bude jednoduché. Bohužel jsme si to zkomplikovali a nechali soupeře vyrovnat, ale reakce mužstva byla dobrá a rychle jsme si vytvořili dvougólový náskok. Mohli jsme přidat čtvrtý gól dřív, ale musím být spokojený. Čtyři góly jsme ještě letos nedali a jsem rád, že se prosazujeme střelecky,“ řekl trenér Kozel, jehož tým v neděli hostí mistrovskou Slavii.

Pardubický kouč Jaroslav Novotný litoval toho, že jeho mužstvo muselo hrát dlouho v oslabení. „V naší situaci, kdy nutně potřebujeme body, hrajeme ve třetím z pěti utkání od dvacáté minuty v deseti a už to začíná být hrůzostrašné. Ve třicáté minutě, kdy jsme dostali třetí branku, už bylo po zápase. Druhý poločas jsme pak v deseti odehráli se ctí,“ uvedl Novotný.