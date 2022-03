Takový terén jsem asi nezažil, divil se pardubický kapitán v Liberci

Jeřábek tak nejenže na trávníku kilometry naběhá, najezdí je třeba i na sekačce. Dobře zná veškeré postupy nutné pro udržení kvalitního pažitu.

Ten ale rozhodně nebyl k dispozici během posledního utkání Pardubic v Liberci a Jeřábek se nebál na tiskovce ozvat.

„Takové hřiště jsem snad ještě nezažil,“ divil se osmatřicetiletý matador. Terén U Nisy byl skutečně ještě horší než na Bohemce, kde Pardubice mají už druhým rokem svůj azyl. Po tu dobu se v Ďolíčku hraje víceméně týden co týden a trávník dostává opravdu zabrat, čehož si Jeřábek jistě také všiml, ale...

„Musím se správcům na Bohemce omluvit, protože jsem si myslel, že teprve tam není dobrý terén,“ přiznal.

Co by poradil povolaným osobám v Liberci?

„Mají to tu složité s ohledem na klimatické podmínky. Asi budou mít co dělat, aby s tím vůbec do konce sezony zvládli něco udělat. Protože nějaké nasetí nebo něco připadá v úvahu až někdy v dubnu nebo v květnu. A pak skoro všechno končí,“ uvažoval Jeřábek.

Na severu Čech Pardubice ve středeční dohrávce prohrály 1:4, ale hrozivý terén byl to poslední, na co by se mohly vymlouvat. Srazila je totiž třetí červená karta během pěti jarních zápasů. Tentokrát šly do deseti ve 13. minutě a jediné, na co se zmohly, bylo vyrovnání na 1:1 o dvě minuty později, o které se postaral David Huf.

„Byla to naše klasika. Po první standardce prohráváme 0:1 a jdeme do deseti. Sice jsme vyrovnali, ale za chvíli to bylo 2:1, 3:1 a už to bylo složité. Pěkně jsme se proběhli,“ postěžoval si Jeřábek.

To se Východočechům do krámu moc nehodí, protože již pozítří sehrají od 18 hodin duel na hřišti pražské Sparty.

„Zápasy jako v Liberci nás hrozně oslabují. Máme teď tři utkání krátce po sobě, a to prostřední si uděláme takhle těžké, to je pak složité,“ štvalo Jeřábka.