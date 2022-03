Spartě nedáme nic zadarmo, říká pardubický útočník Huf

„Ale dával jsem na 2:4, což už moc neřešilo,“ připomíná Huf nepříznivý finální výsledek. „Teď to snad bude jiné. Hlavně už nesmíme dostávat tolik gólů - to si i říkáme,“ pokračuje 23letý hráč.

Východočeši se třetímu celku tabulky postaví v odvetě na Letné tuto neděli od 18 hodin. Nad favoritem nemá smysl přemítat, sami jsou v tabulce až předposlední patnáctí a na jaře ještě ani jednou nezvítězili, na kontě mají z pěti kol tři remízy a dvě prohry. Nejčerstvěji utrpěli ve středu debakl 1:4 v dohrávce v Liberci, když po červeném faulu stopera Hranáče museli už od 13. minuty bojovat v deseti.

„To vyloučení hrálo hlavní roli. Myslím, že kdybychom byli normálně v jedenácti, mohli bychom se o výsledek poprat. Takhle nás to srazilo už ve třetím jarním zápase,“ ohlíží se Huf za předchozími červenými kartami pro kapitána Jeřábka a pro Čiháka. „Koluje tady taková smůla, je v tom i trošku nešikovnosti. Souhra více chyb, bohužel se nám to stane vždycky na začátku. Většinu utkání pak běháme v deseti a to je hrozně těžké,“ dodává.

Sparta - Pardubice od 18 hodin ONLINE

Disciplína tedy nepochybně byla jedním z témat proslovu koučů před pátečním tréninkem, jehož délka se tím slušně protáhla.

„Nejsme asi mužstvo, které bude pravidelně dávat čtyři pět gólů. Proto musíme začít od obrany a nedělat ty chyby - pak se mohou dostavit i lepší výsledky. Je třeba, abychom byli zodpovědní a důrazní a věřili si, že si vypracujeme nějakou šanci a třeba ji proměníme. I na té Spartě,“ nabádá Huf.

Naději na případný bodový zisk slibuje fakt, že ani Sparta aktuálně nezáří; po nevydařeném derby se Slavií (0:2), v němž prakticky ztratila naději na titul, uprostřed týdne pouze remizovala 1:1 v Jablonci.

„Sparta je v jiné formě, než proti nám byla na podzim. Chceme tam překvapit a nenechat jí nic zadarmo,“ avizuje Huf.

Ten se v Liberci postaral o čestný úspěch krásnou trefou do pravé šibenice; už předtím při plichtě s Českými Budějovicemi (3:3) na dva góly nahrával, a v pardubických plánech na úspěch na Letné by měl tudíž zastávat důležité místo.

„Jsem rád, že mi trenér zase dal šanci od začátku a že mu důvěru tímhle způsobem vracím. Snad to takhle bude dál, začne se nám víc dařit i jako týmu a vyhrabeme se z těch pozic, kde jsme nyní,“ přeje si.