Králem fotbalového derby je Liberec, jablonecké trápení nekončí

Slovan v první lize vyhrál po čtyřech utkáních a svému soupeři v tabulce odskočil po 13. kole na rozdíl pěti bodů. Naproti tomu Jablonečtí se dál trápí, čtyři poslední soutěžní zápasy prohráli bez jediného vstřeleného gólu a pozice trenéra Davida Horejše je čím dál vratší.

„Před zápasem jsem říkal, že bychom mohli sledovat hezké derby, a to se splnilo. Myslím, že to bylo otevřené utkání, obě mužstva se snažila hrát. Jsem rád, že jsme to zvládli vítězně, protože jsme to potřebovali. Stálo při nás i štěstí, minulé zápasy jsme zase měli trochu smůlu,“ řekl domácí trenér Luboš Kozel.

„Liberci jsme darovali tři body, prohrát takový zápas je trochu umění,“ smutnil jeho jablonecký protějšek Horejš. „Rozhodla naše špatná produktivita. Šancí, které jsme nedokázali proměnit, byla spousta. Myslím, že nevyhrál lepší, ale šťastnější tým.“

Liberec šel do vedení chvíli před přestávkou po nacvičeném signálu. Frýdek našel z rohového kopu na hranici šestnáctky Červa, ten vrátil balon na přední tyč a nabíhající Rabušic zakončoval. Třiatřicetiletý útočník si při své letošní premiéře v základní sestavě připsal první ligový gól od dubna. Výhru Slovanu pojistil v 75. minutě po akci Višinského van Buren, který dal letos už svou osmou branku. Jablonecká obrana při střežení obou hráčů trestuhodně zaspala.

Hosté doplatili na mizernou efektivitu, měli i kus smůly. Ve 25. minutě Chramosta dostal míč do domácí branky, ale kvůli ofsajdu gól při svém 300. ligovém startu slavit nemohl.

Po přestávce Jablonečtí domácí tým zatlačili a po Mészárosově ruce v pokutovém území měli kopat penaltu. Jenže místo vyrovnání přišel šok: rozhodčí Černý penaltu zrušil, protože jeho kolegové u videa si při jablonecké útočné akci všimli ofsajdu Polidara.

„Odvolaná penalta nebyla nic příjemného. Měli jsme obrovský tlak a věřili jsme, že kdyby penalta byla, mohli jsme zápas ještě překlopit na naši stranu,“ řekl jablonecký trenér Horejš. „Až na prvních deset minut jsme byli v obou poločasech aktivnější a lepší. Zápas jsme měli pod kontrolou, Liberec pak dal z rohu gól. Příležitosti Sejka, Jovoviče, Chramosty, něco z toho prostě musí skončit aspoň jednou v brance... Liberci stačily dvě standardky, které jsme nepokryli.“

Zatímco v Jablonci se bude dál řešit, co se špatně rozjetou sezonou, v Liberci nastalo uklidnění. Ale jen krátké, už v úterý čeká Slovan pohárový duel ve Frýdku-Místku.