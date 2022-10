Krob: Prohrát čtyřikrát za sebou, to se Jablonci nemůže stát

Na začátku druhé půle jste mohli srovnat na 1:1, ale penaltu za ruku nakonec rozhodčí odvolal. Jak složitá to pro tým byla chvíle?

Už jsme jen čekali, až to tam Chram (Chramosta) uklidí, že vyrovnáme a zkusíme to ještě otočit. A pak rozhodčí po třech minutách zvedne ruku, že byl ofsajd. Tu situaci jsem už viděl a bylo to sporné. Mohl to udělat tak i tak. Polidar se do souboje nezapojil, i když to na něj letělo. Bylo to strašně těžké posoudit i pro rozhodčího. Myslím, že liberečtí hráči byli s penaltou smíření, protože ta ruka byla jednoznačná. Takže pro naše sebevědomí to nebylo jednoduché a asi to zlomilo druhý poločas i celý zápas v náš neprospěch.

Prohráli jste čtyři soutěžní zápasy za sebou, aniž byste dali gól. Jak tuto situaci vnímáte?

Je to teď hodně špatné. Kdybychom hráli čtyřikrát špatně, tak je někde chyba, ale dá se říct, že v těch čtyřech zápasech jsme byli herně lepší... A v derby to asi vyústilo. Leží na nás nějaká střelecká deka a nedaří se nám dělat body. Prohrát čtyřikrát za sebou, to se takovému mančaftu jako je Jablonec, nemůže stát.

Jak moc berete jako jeden z nejstarších a nejzkušenějších hráčů tu špatnou sérii vy osobně?

Můžete se zeptat manželky. To víte, že to není jednoduché a spíš to odnáší rodina. Když se nedaří v práci, tak nejdete domů s dobrou náladou. Je to psychicky dost na hlavu. Když mi bylo dvaadvacet, tak jsem to tak nebral. Teď to beru z té druhé strany, že jsem v kabině jeden z nejstarších. Opíjet se nechodíme, ale bavíme se o tom, děláme pravidelně společné akce a tu zodpovědnost bereme my starší na sebe.

Čím si to tedy vysvětlujete?

V kabině žádný problém není, prostě máme problém ve vápnech. Třeba v tomhle derby bychom asi potřebovali na hrotu nějakého Lewandowského, který by to tam uklidil a bylo by to jiné. Ale tím to nechci samozřejmě házet na útočníky. My zase dostáváme vzadu zbytečné góly, v derby se to sešlo všechno naopak. Jsme jeden mančaft, společně jsme tam góly nedotlačili a společně jsme góly dostali. Musíme si s tím poradit a v příštím zápase už se zlepšit.