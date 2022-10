Už před zápasem jsem tušil, že vyhrajeme, usmívá se liberecký Rabušic

Jaké pro vás bylo 59. podještědské derby?

Už před zápasem jsem tušil, že vyhrajeme. Musím pochválit kluky, že byli správně nastavení, to už byl signál, že bychom utkání mohli zvládnout. Vstup se nám celkem povedl, až na konec poločasu, kdy nás Jablonec trochu přehrával. Ale nějak jsme to zvládli a myslím si, že druhý poločas byl i herně od nás slušný. Dobře jsme bránili a potom jsme vyjížděli do protiútoků, takže to bylo dobré a myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli.

Gól na 1:0 jste dával po rohu. Šlo o nacvičený signál?

Ano, opravdu jsme to cvičili. Měl jsem být při rohu u brankáře na malém vápně, kde jsem měl prodlužovat nebo stínit před prvním hráčem, a Lukáš Červ to tam měl vracet. Parádně to vyšlo a de facto mě trefil přímo do náběhu. Já jen nastavil nohu.

Kdy jste se dozvěděl, že budete hrát od začátku?

Řešilo se to celý týden. Ve Zlíně se zranil Honza Matoušek a trenér se mě ptal, jestli to zvládnu. Já mu říkal, že jsem připravený, a vyšlo to.

Myslíte, že vám výkon proti Jablonci pomůže do dalších zápasů?

Mám v týmu nějakou úlohu. Nastupoval jsem třeba v šedesáté minutě nebo i později. V derby jsem hrál od začátku a snažil se odvést maximum. A to, že jsem dal gól, to je prostě má práce. Mám být v šestnáctce a naštěstí to vyšlo, a ještě v derby, takže to chutná dvojnásob. Jak to bude dál, uvidíme. Já jsem připravený, chci hrát, ale sestava se volí tak, aby to bylo nejlepší pro tým.

Jak jste se cítil herně, když jste nenastupoval pravidelně?

Musím říct, že to není jednoduché. Občas se stává, že nehrajete nějakou dobu od začátku, že tam třeba půjdete v šedesáté, osmdesáté minutě, jak se to vyvine, ale musíte se celý týden chystat, a i po tom třeba víte, že nebudete hrát, tak to musíte potom doběhat a být nachystaný, až nějaká šance přijde. Samozřejmě jsem to musel hrát trochu hlavou, už to není, jako kdyby mi bylo pětadvacet. Neběhal jsem tam jako blázen, spíš jsem plnil roli, kterou po mně trenér chtěl. Také po mně chtěl nějaký gól, což jsem splnil.

Před deseti lety jste hrál derby proti Jablonci poprvé. Jak se od té doby změnilo vnímání zápasu?

Dřív, když jsem do kabiny přišel jako nový hráč, tak nám ti zkušenější, jako třeba Honza Nezmar a Jirka Štajner, vštěpovali, o co jde, takže teď se to zase my snažíme předat dál. Pro Liberec a celý region je tento zápas velmi důležitý. Samozřejmě bychom chtěli vyprodaný stadion, ale jsme rádi za lidi, co dnes přišli. Atmosféra byla, myslím, slušná. Za to fanouškům děkujeme a musíme se zlepšit, aby jich příště přišlo víc.

V derby jste se trefil počtvrté a vyrovnal se klubovým legendám Nezmarovi se Štajnerem. Máte touhu je překonat?

Samozřejmě, že by to bylo hezké. Mohli bychom se trochu hecovat a aspoň v něčem bych byl lepší než oni... Ale důležitější než statistika je vítězství. Náš tým je mladý, učí se a já doufám, že nám vítězství nad Jabloncem pomůže do závěru podzimu.