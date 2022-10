Chramosta se stal členem Klubu legend: Budu chtít přidávat další starty

„Upřímně jsem za to velmi rád. Výsledek v derby sice nebyl podle představ a tudíž ani nebyla nálada to pořádně oslavit, ale myslím, že časem to docením. Na začátku kariéry mě ani nenapadlo, že bych tohoto úspěchu vůbec mohl dosáhnout, a teď je to tady a já budu chtít přidávat další starty,“ řekl 32letý Jan Chramosta na webu jabloneckého klubu.

Prvoligovou premiéru si jako střídající hráč odbyl 5. dubna 2009 v dresu Mladé Boleslavi v duelu proti Žižkovu. Tehdy mu bylo 18 let, 5 měsíců a 24 dní. Aktuálně kroutí rychlý forvard už svou 15. sezonu a zakulatil součet na 300 zápasů. Nasbíral je za Boleslav (182), Jablonec (86), Bohemians 1905 (22) a Plzeň (10).

Chramosta je rozeným kanonýrem. Na kontě má dosud v nejvyšší soutěži 78 branek a vyhlíží další milník – Klub ligových kanonýrů. Do něho je vstupenkou pokoření hranice 100 gólů. „Vím, že to je troufalý cíl, ale výzev se nebojím a věřím, že je v mých silách tuhle metu atakovat,“ tvrdí odhodlaně Jan Chramosta, který by k ceněné stovce zásahů chtěl vykročit již tuto sobotu, kdy Jablonec hostí v důležitém utkání České Budějovice.