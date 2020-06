Sparťanská euforie. Co teď předvádíme, to je paráda, říká Krejčí

Sparta v úvodním dějství nadstavby porazila Liberec 4:1, čímž stvrdila svou znamenitou formu. Bylo to její sedmý vítězný zápas za sebou od 31. května. Nevídaná bilance.

„Je to paráda, co poslední dobou předvádíme. Ta dominance,“ ohlédl se jedenadvacetiletý záložník za předchozími zápasy.

Po nucené dvou a půl měsíční přestávce Sparta nejdřív po ustrašeném výkonu v závěru května podlehla Plzni, ale pak ožila.

Vyhrála v Karviné, doma si poradila s Teplicemi, uspěla na Bohemians, proti Opavě i na Slovácku. V týdnu v semifinále poháru se znovu utkala s Plzní a tentokrát zvítězila 2:1. A v sobotu vyprovodila čtyřmi góly nebezpečný Liberec.

A Krejčí navíc mezi postupem do finále poháru a startem nadstavby úspěšně odmaturoval.

„Jsem rád za všechno. Za maturitu, za góly a hlavně za vítězství. Sám si říkám, co je to za období. Přeju si, aby trvalo co nejdéle. Jsem hodně spokojený,“ řekl bezprostředně po duelu s Libercem.

Byl u toho, když do liberecké sítě padl třetí gól, kterým Sparta soupeře definitivně zlomila. Dlouhý pas z přímého kopu Štetina hlavou vrátil na malé vápno, Krejčí se díky urostlé postavě probil mezi dvěma obránci a zblízka hlavičkoval...

„Když jsem viděl, jak to letí do břevna a vrací se to zpátky do hřiště, tak jsem si říkal, že to snad není možné. Naštěstí si to tam brankář srazil. Ale nevím, jestli mi to uznají,“ přemítal.

Ne, neměli by. V jeho bilanci mu zůstane zatím jeden ligový gól, který vstřelil před dvěma lety ještě za Zbrojovku Brno v Teplicích. „Díval jsem se na internet a viděl jsem, že mi gól připsali. Tak to snad vydrží,“ říkal se smíchem.

Víc si však přeje, aby mužstvu vydržela forma. „Hrajeme hodně zápasů za sebou a už jsme dost tahali nohy. Někdy to do obrany byly těžké návraty. Jsem rád, že je Liberec za námi.“

A ještě před nimi. Už za deset dnů se Sparta vypraví právě do Liberce na finále domácího pohárové soutěže. „Chci vyhrát pohár, skončit třetí v lize a pak to můžeme oslavit.“