Penalta? Byli jsme na Spartě, tam je to těžké, míní liberecký Karafiát

„Já jsem dva zápasy kvůli kartám odpočíval, i když mi to kondiční trenér velmi slušně vynahradil. Osobně jsem se cítil dobře, ale věřím, že kluci už to v nohách mají. Odehráli o dva zápasy víc, takže si myslím, že se únava projevila,“ řekl liberecký obránce Ondřej Karafiát po až příliš kruté prohře 1:4 na hřišti Sparty. „Musíme se zregenerovat a dát se dohromady, čeká nás další těžký zápas v Jablonci a budeme ho chtít vyhrát.“



Po prvním poločase prohrával Liberec 1:2 a pořád sahal po slušném výsledku, nakonec však ještě dvakrát inkasoval.

„Jsem zklamaný, ale Sparta byla větší část zápasu lepší a držela míč. Utkání se lámalo v takové 60.až 65. minutě. Spartu jsme na začátku půle zavřeli, pak proběhla střídání a hra se rozkouskovala. Ublížilo nám to a pak se zápas už jen dohrával,“ připomněl Karafiát odchod rychlých libereckých hráčů Malinského a Peška na lavičku.

V zápase na Spartě nechyběly na hřišti ani zvýšené emoce. „Snažil jsem se být nad věcí, i když tam byla situace, kdy jsme podle mě měli kopat penaltu. Uvědomil jsem si, že jsme na Spartě a je to tu těžké,“ konstatoval liberecký stoper. „Ostatní jsem spíš uklidňoval, ale u Alexe Baluty se mi to bohužel nepovedlo, dostal dostal kartu a po dvou žlutých se v nadstavbě stojí.“

Na Letnou přijel fotbalisty Liberce povzbudit hlouček fanoušků, kteří však museli zůstat za branami stadionu.

„Hrozně si toho cením, že váží cestu nejen do Prahy, ale do Budějovic a Olomouce. Klobouk dolů před nimi, strašně moc děkujeme za podporu. Škoda jen, že se nemohli dostat na tribunu, myslím, že by to ničemu neuškodilo,“ konstatoval Karafiát. Přes vysokou prohru šli hráči po utkání fandům osobně poděkovat.