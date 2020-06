Hoftych: Máme svoje silné stránky, pojedeme se na Spartu porvat o body

Oba soupeři za sebou mají úspěšné středeční vystoupení v domácím poháru, v němž vybojovali postup do finále. Jejich vzájemný souboj o pohárovou trofej je však na programu až 1. července, teď je v sázce konečné pořadí v lize, které rozhodne i o účasti v evropských pohárech.

„Obě mužstva hrála těžké, ale úspěšné zápasy v poháru. Je otázka, kolika hráčům to sebralo jaké síly. Jsme na tom stejně,“ řekl liberecký kouč Pavel Hoftych.

„Sparta je doma, poslední zápasy hraje ve výborné formě. Má sérii vítězství, porazila teď v poháru i silnou Plzeň. Od příchodu trenéra Kotala se hra zlepšila. Hráči nehrají tak naivně na tolik riskantních přihrávek, nenabízejí soupeři tolik šancí, velmi dobře pracují do obrany. Je to mužstvo, které má velkou kvalitu a momentálně bodově asi nejlepší formu v lize spolu s Plzní. Každopádně my taky máme svoje silné stránky a pojedeme se porvat o body. Jsme dobře naladěni po postupu do finále poháru.“

Liberec sice v posledních třech ligových zápasech nevyhrál, ale přesto prožívá velice úspěšné jaro, které mu zajistilo atraktivní zápasy s nejlepšími týmy o čelo tabulky.

Mohlo by se zdát, že Sparta je pro Liberec oblíbeným soupeřem. Letos ji v lize porazil už dvakrát: doma 3:1 a venku 2:0. V obou případech na tom měl obrovskou zásluhu záložník Tomáš Malinský, jenž se pokaždé trefil dvakrát. Naposledy na Letné v únoru skóroval po dvou rychlých brejcích, kdy šel sám na branku: jednou se trefil k tyči, podruhé parádně přeloboval gólmana Heču.

Sparta měla všelijakou sezonu, v zimě vyměnila trenéry a pod novým koučem Kotalem se v závěru jara rozjela. V součtu s pohárovým semifinále proti Plzni vyhrála šest soutěžních utkání v řadě a dotáhla se na třetí místo.

„Viděl jsem první poločas pohárového utkání Liberce v Olomouci a hráli velmi dobře. Hráli ze zajištěné obrany na protiútoky. Předpokládám, že když jim to přineslo úspěch, stejnou taktiku použijí i u nás,“ řekl sparťanský trenér Václav Kotal. „Zase to bude o trpělivosti. O tom nenechat se od nich překvapit rychlými protiútoky. Na to mají hráče.“