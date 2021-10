Olomoucký manažer Minář: Daněk teď není na prodej, až pak rovnou do ciziny

„Nemáme v této fázi zájem hráče prodávat a ani na něj nemáme nabídky, protože dáváme jasně najevo, že bychom o tom nejednali,“ řekl v klubovém podcastu sportovní manažer Ladislav Minář.

Do jedenáctky Hanáků se Daněk probojoval už v minulém ročníku pod trenérem Látalem; ve 23 zápasech zaznamenal tři góly a jednu asistenci. V této sezoně pod koučem Jílkem si připsal dvě branky.

Poslední tři zápasy však v základní sestavě i kvůli nemoci chyběl. „Daněk je velice šikovný hráč. Už za Radka Látala dostával hodně prostoru, trenér Jílek v tom pokračuje. Má odehraných hodně minut,“ těší Mináře. Na prodej velkého talentu Olomouc nespěchá ani přesto, že potřebuje peníze do rozpočtu.

„Sigma musí prodávat, protože z toho zabezpečujeme rozpočet, který má každý rok nějaké nůžky. To není otázka jen Sigmy, ale i dalších klubů. Slavia má taky rozpočet postavený na tom, že musí v Lize mistrů vydělat pomalu pět set milionů, a pokud je nevydělá, musí také prodat hráče. My to máme v malém,“ srovnává Minář. „Ale určitě to není tak, že máme Daňka nachystaného, abychom dorovnali rozpočet. Naše představa je, že by měl ještě nějakou sezonu odehrát v Sigmě a pak jít rovnou do zahraničí.“

Což by byla změna; v posledních letech Sigma žádané odchovance prodává do české špičky, především do Plzně a Slavie.

„Na příkladu Zimy se ukázalo, že ani varianta přestupu přes kvalitní český klub, který hraje pravidelně v Evropě, není špatná,“ dodal Minář s tím, že chce udržet záložníky Hálu s Gonzálezem, jimž končí kontrakty po sezoně.

V případě Gonzáleze to však na dohodu nevypadá a nevyloučil už zimní prodej.