Olomoucký Daněk se Trpišovskému líbil i v útoku. Míří do Slavie?

Zesílil tak spekulace o přestupu a až padesátimilionové cenovce, ač je sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář utišil prohlášením, že „momentálně klub nemá zájem Daňka prodávat, a až se tak stane, pak v ideálním případě rovnou do zahraničí, i když příklad Zimy ukázal, že i prodej přes velký český klub může být cesta.“

Daněk má smlouvu na Hané do roku 2025, stává se z něj klíčový hráč mančaftu a jeho role ještě zesílí s očekávaným odchodem Španěla Gonzáleze.

Také po minulém zápase, ve kterém Sigma podlehla doma Slavii 0:1, velký talent českého fotbalu zaujal sebevědomou hrou, přestože zaskakoval v roli falešného útočníka. Po utkání jej v útrobách stadionu ve vřelém rozhovoru mezi čtyřma očima Trpišovský chválil. „Říkal, že to bylo v pořádku, že jsem se líbil. To je tak asi všechno,“ uťal Daněk další úvahy.

Po prodělaném covidu se mládežnický reprezentant do 21 let dostává do dobré formy. Ke dvěma gólům v ročníku si proti Pardubicím připsal i první dvě asistence. Kvalitním výkonem přispěl rovněž k postupu Sigmy do čtvrtfinále českého poháru přes České Budějovice.

Připouští, že se na hřišti cítí stále lépe. „Jo, s výkonem jsem byl spokojený i proti Slavii,“ kývl. „Bylo to náročný, hodně balonů jsem dostával zády k bráně. A když máte na zádech Kačarabu nebo Ousoua, je to těžší. Ousou je velice šikovný, moc se mi líbí. Začátek ve Slavii měl těžší, teď se rozehrává a hraje moc dobře. Ale poprali jsme se s tím.“

V nezvyklé roli útočníka, kde se střídal s Gonzálezem, si vedl kurážně. „Byla to změna, ale zvládli jsme to s Pablem. Hrál velmi dobře. Vyrovnali jsme se s tím a fungovalo to,“ přemítal. „Bylo to hodně na nás, měli jsme být kreativní a hlavně spolupracovat mezi sebou, komunikovat a pomáhat si navzájem, protože na hřišti už vám trenér v situacích neporadí.“

Litoval, že běhavý výkon nakonec po brance, které předcházela sporná Masopustova přihrávka paží, Sigma nebodovala. „Většina jsme se shodli na tom, že to ruka byla,“ podotkl. „Slavii jsme se dokázali vyrovnat. Hlavně prvních dvacet minut se mi moc líbilo, mohli jsme i skórovat. První poločas jsme dobře odběhali. Pak Slavia ukázala, že má patřičnou kvalitu a trošku nás zatlačila. Ale furt to byl obstojný výkon. Je škoda, že jsme nebrali bod.“

České Budějovice vs. Olomouc Online reprotáž v neděli od 15 hodin

K tomu by však Daněk a spol. museli přidat více nebezpečných výpadů. „Máme problém ve výběru řešení ve finální fázi, občas jsme trošku ukvapení, jindy to předržíme. Musíme do toho dát víc, větší přesnost, abychom se do finálek dostávali,“ nabádá sigmácká naděje.

V neděli v Českých Budějovicích už by měl rozjíždět akce zase ze zálohy. Bude se znovu líbit?