Hvězdičku přibrzdil covid. Poroste Daňkův vliv na Olomouc?

Třeba v minulém kole proti Hradci Králové. V závěru utkání po rohovému kopu soupeře získal ve vlastním vápně míč, píchnul si ho kolem skluzujícího obránce a pelášil do přečíslení tří na dva. Jenomže na půlce hřiště kolmici na volného parťáka Šípa pokazil a po domácí plichtě 2:2 ztratila Sigma body.

„Většinu utkání s Hradcem jsme měli pod kontrolou, vedli jsme 2:0, měli jsme si to pohlídat. Škoda penalty, srazila nás. Pak jsme zalezli, měli jsme desetiminutovou část, kdy nás Hradec zatlačil a podařilo se mu srovnat. Tohle musíme zlepšit, aby se nám to nestávalo a zápasy dotáhli do vítězného konce,“ řekl Daněk klubové televizi.

Leč podobných akcí, kdy mu nevyšla finální či předfinální přihrávka do odkrytého prostoru, byste našli v ročníku víc. „Vidím spoustu věcí, na kterých musí zapracovat – spolupráce s hráči, vnímání prostoru, organizace hry, ještě je však dorostenec. Má dva tři roky, aby to doladil,“ prohlásil olomoucký asistent trenéra Jiří Saňák nedávno v pořadu iDNES.cz Z voleje.

I když v osmnácti má na herní výkyvy právo, nároky se budou na něj postupně zvětšovat. Kolem nadaného teenagera s výrazným znamínkem nad obočím chce Sigma stavět hru. Respektive měl by mít na ni stále větší vliv. Ten se ještě znásobí s očekávaným odchodem španělského záložník Gonzáleze, jemuž končí kontrakt po sezoně.

Rodák ze Samotišek vyniká rychlostí, technikou, zakončením i vysokou intenzitou hry. Tím vším zaujal slávistického trenéra Trpišovského. Ovšem zatím není na prodej. Sigma si služby svého odchovance pojistila kontraktem do roku 2025.

„Nemáme v této fázi zájem hráče prodávat a ani na něj nemáme nabídky, protože dáváme jasně najevo, že bychom o tom nejednali,“ zdůraznil v klubovém podcastu sportovní manažer Ladislav Minář.

Do jedenáctky Hanáků se Daněk probojoval už v minulé sezoně pod trenérem Látalem; ve 23 zápasech zaznamenal tři góly a jednu asistenci. „Daněk je velice šikovný hráč. Už za Radka Látala dostával hodně prostoru, trenér Jílek v tom pokračuje,“ těší Mináře.

Pardubice - Olomouc od 15 hodin ONLINE V lize sice olomoučtí fotbalisté čekají na výhru už pět kol a klesli na deváté místo, přesto do Prahy k dnešnímu utkání proti Pardubicím pojedou díky penaltovému postupu v osmifinále domácího poháru v Českých Budějovicích v dobrém rozpoložení. „Jsem rád, že jsme i v prodloužení zvládli fyzicky náročný způsob hry a s velkou dávkou štěstí proměnili penalty v postup. Kluci odvedli velmi dobrý výkon. Po herní stránce jsme po delší době splňovali přísnější kritéria,“ řekl klubovému webu trenér Sigmy Václav Jílek. Čtrnácté Pardubice zase budou chtít navázat na vítězství z Teplic, ovšem kvůli dohodě klubů nesmí hrát útočník Mojmír Chytil, host z Olomouce. Týká se to i Jiřího Slámy, který je však po zranění.

Na prodej velkého talentu Olomouc nespěchá ani přesto, že potřebuje peníze do rozpočtu. A cenovka Daňka? Spekuluje se o padesátimilionové cifře, pokud se český reprezentant do jednadvaceti let nezastaví v herním vývoji. „Určitě to není tak, že máme Daňka nachystaného, abychom dorovnali rozpočet. Naše představa je, že by měl ještě nějakou sezonu odehrát v Sigmě a pak jít rovnou do zahraničí,“ nastínil Minář.

Když začal hrát za olomoucký starší dorost, za půlrok dal třináct gólů a na pět nahrál. Správně drzý.

Nikoli machýrek, ale sebevědomý. Flegmatik, ale ne leklá ryba.

Pracovitý. Silný v kontrole míče. Využitelný na více postech. „Vyčnívá i mentalitou, je stabilní, jen tak se z něčeho nepokákne. Má něco víc,“ kývl Saňák. Není pochyb o tom, že Daněk by měl typologicky podobného Gonzáleze zastoupit a být tahounem ofenzivy modrých.

„Je to výborný hráč. Cesta je ale ještě dlouhá,“ upozornil Saňák. „Hlavně, aby byl šťastný, aby ho to bavilo a ta jeho cena ho nezblbla, aby si udržel lásku k fotbalu, to je klíč ke všemu, co člověk dělá. Pro peníze to jde jen nějakou dobu.“

Radost ze hry měl Daněk v týdnu v osmifinále českého poháru, ve kterém po penaltách sigmáci postoupili přes České Budějovice.

„Na celém týmu bylo znát, že jsme hráli lepší fotbal. Tedy mně se to líbilo,“ culil se Daněk. „A že jsme zvládli postoupit na penalty, nás povzbudí do dalších zápasů.“ Což se hodí nejen Sigmě, která v lize nevyhrála pět kol a klesla na deváté místo, ale také Daňkovi, jenž se nadechuje po covidu k lepším výkonům.

Dnes (15.00) bude chtít v Praze proti Pardubicím zase ukázat o kousek víc ze značného potenciálu.

„Sice se jim nedaří, ale je to nepříjemný soupeř, rvou se o každý balon. Vždy to byly náročné zápasy proti nim – hodně o soubojích, běhání. Když se v tomto vyrovnáme, herně je přehrajeme,“ věří správně drzá hvězdička.