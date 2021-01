Správně drzá hvězdička. Na ligu mám, věří nejmladší střelec Daněk

Trefu, kterou otevřel účet zápasu se Slezany (4:1), si připsal při svém teprve druhém startu v základní sestavě. Poprvé mu dal trenér Látal šanci v posledním kole minulé sezony proti Karviné. Tehdy nahrál na jeden gól a další zařídil, když byla na něj nařízená penalta.



Od té doby však sbíral zkušenosti po minutách naskakováním z lavičky. „Všechno souvisí s tím, jak se hráč vyvíjí. Nemůžeme na něj naložit těžké utkání od první minuty, práci s ním bereme postupně. Tentokrát dostal šanci, jevil se dobře i na Maltě, na podzim ale tak dobře nevypadal. Vše je o jeho práci,“ snažil se vysvětlit trenér Radoslav Látal.

Trpělivost nechybí ani Daňkovi, navíc ji patrně posiluje fakt, že nebýt součástí A týmu, mohl by se na zápasy od říjnového zastavení neprofesionálních soutěží dívat leda v televizi. To je pak člověk vděčný i za čtvrthodinku na place. „Pro mladší hráče je těžké dostat se do sestavy. Šance tam byla. Trenér s tím počkal doteď a nemůžu říct půl slova, jsem rád, že mi dal šanci. Doufám, že se to bude opakovat co nejvíc,“ přeje si čerstvě plnoletý záložník.

Kouč ho postavil trochu nezvykle na levou stranu, i když ho nepověřil úkoly typickými pro křídlo. „Kryštofa jsme chtěli spíše do útočné fáze, protože víme, že umí udělat kličku, jít do přečíslení a dostat se do šance. Hrál sice zleva, ale spíše to byl takový hráč ‚střeďák‘ do útoku. Stopeři Opavy příliš neútočili, takže měl volnost odskočit si do středu,“ popsal Látal.

Právě po takovém seběhnutí se podařilo Daňkovi skórovat, když brankář Fendrich vyrazil Vepřekovu střelu a míč se z výšky snášel před branku. „Byl jsem u něj nejblíž, ale nebylo to jednoduché, balon letěl dlouho. Musel jsem dobře načasovat výskok, abych vyskočil co nejvýš a nikdo mi to nevzal z hlavy. Naštěstí se to povedlo,“ oddechl si Daněk.

Pak se v euforii rozběhl a vystřihl Ronaldovu oslavnou piruetu. „Vždycky tak blbnu,“ směje se. „Oslavu vymýšlím, až když běžím k praporku. Tentokrát to byl Ronaldo, příště to může zase někdo jiný.“

Zaplní místo po Faltovi?

Sám si přeje, aby na další start v základní sestavě nečekal. V tom mu gól může jednoznačně pomoct, navíc po odchodu Šimona Falty do Plzně je v záloze Hanáků volněji. „Šimon hrával všechny zápasy, byl základní kámen sestavy. Jedno místo se uvolnilo a dostal jsem šanci já, takže super. Doufám, že mi gól pomůže, ale uvidíme. Musíme se teď nachystat na zápas v Mladé Boleslavi. Když mě trenér postaví, budu rád,“ říká další z řady odchovanců vyhlášené olomoucké líhně. Sám si na ligu troufá. „Na tréninku makám a věřím, že na to mám a že si to zasloužím,“ míní.

Kirschbaum zůstává první v součtu s federální ligou Trefou proti Opavě se stal Kryštof Daněk nejmladším střelcem Sigmy Olomouc v samostatné české lize, gól vstřelil osmnáctý den po osmnáctinách. V součtu s federální ligou však klubový primát udržel Petr Kirschbaum, který v sezoně 1992/93 skóroval proti Interu Bratislava ve věku 17 let a 286 dní, uvádí web Sigmy.

Pracovitost, ochotu dřít a zlepšovat se u něj oceňovali i mládežničtí trenéři v Sigmě, jimž v minulých letech prošel pod rukama. „Vždycky byl svůj, nikdy ho člověk nemusel napomínat, že by nemakal, naopak. Je to kluk, který má rád fotbal, proto je v těch letech tam, kde je,“ vzpomínal před časem pro MF DNES Ivo Krajčovič, který Daňka vedl v patnáctce.

Do dorostenecké ligy U19 pak rodák ze Samotišek vlétl vskutku působivě, za půlrok dal třináct gólů a na pět nahrál. „Na středního záložníka neuvěřitelné číslo. Způsob, jakým v dorostenecké lize jako o dva roky mladší hráč naskočil a hned patřil mezi staršími kluky k těm dominantním, je něco nestandardního a nezvyklého. Evidentně je to hráč, který má v sobě obrovský potenciál,“ dodal v létě trenér sigmácké devatenáctky Tomáš Janotka.

Před rokem tedy následoval přesun do prvního týmu, kam si ho vyžádal trenér Látal. „Má velké kvality a potenciál. Je to hvězdička Sigmy a hráč, který vyroste do velkého fotbalu. Kryštof dělá velké pokroky, dobře pracuje a proti Opavě to pro něj za jeho práci byla odměna,“ dodal Látal.

Respekt a pozornost si mládežnický reprezentant získává i u zkušených spoluhráčů v kabině. „Moc se mi líbí, je správně drzý. V hlavě to má v pořádku, žádný machýrek, dobrej kluk. Myslím, že má velkou budoucnost. Může hrát na více postech. Je něco jako Pablo González, volný hráč, který dokáže obejít soupeře, je rychlý,“ oceňuje obránce Michal Vepřek.