Od pondělí plný trénink i možnost přípravných zápasů. Co bude s ligou?

Rozhodne se až na úterním zasedání ligového grémia v pražské Libni, kde by si zástupci všech dvaatřiceti profesionálních klubů měli říct, co dál.

Návrh Ligové fotbalové asociace, která obě soutěže řídí, počítá s restartem první a druhé ligy od 25. května. Jenže ze zákulisních informací vyplývá, že nevyřešených otázek zůstává ještě mnoho. Třeba kolem způsobu testování fotbalistů a jeho financování, režimu případné karantény, pokud někdo z týmu onemocní, či ubytování při cestách na venkovní zápasy.

Ve čtvrtek překvapilo vyjádření Rastislava Maďara, epidemiologa a koordinátora ministerské skupiny pro uvolňování přijatých opatření, jenž Radiožurnálu řekl: „Například v nemocnicích mají určené týmy, které se vzájemně nepotkávají. Něco podobného lze aplikovat ve fotbalovém klubu ve smyslu, že máte minimálně dva hráče na jednu pozici a bylo by dobré, kdyby se potkávali co nejméně.“

To je však pochopitelně z fotbalového pohledu nonsens.

I proto si podle ligového šéfa Dušana Svobody musí vedení soutěže s ministerstvem zdravotnictví vyjasnit především způsob provedení případné karantény. Kdyby muselo do karantény celé mužstvo, kde se objeví pozitivní případ, a třeba i jeho soupeři, pravděpodobně by to smělé plány na dohrání kompletní sezony zcela zhatilo. Najdou povolaní do úterý pro všechny strany schůdný kompromis?

Ligová fotbalová asociace by ročník ráda dokončila celý, tedy včetně nadstavbové části první ligy. Z ní chybí odehrát 91 zápasů, ve druhé lize ještě o třináct více. Zbývá také dohrát semifinále a finále národního poháru.

Znamená to, že by se soutěž přehoupla až do července, k čemuž je nutný úterní souhlas nadpoloviční většiny klubů první a nadpoloviční většiny klubů z druhé ligy.

„My chceme ligu určitě dokončit a kdyby to nebylo možné s nadstavbou, nezatracoval bych variantu dohrání bez ní. Je to pro nás schůdné,“ tvrdí manažer Veliče Šumulikovski ze Slovácka.

Celek z Uherského Hradiště už prostřednictvím webových stránek oznámil, že chystá přípravné zápasy. „Pauza bez fotbalu byla poměrně dlouhá a je potřeba odehrát alespoň nějaké přípravné duely, tak jak je tomu po pauzách v létě či v zimě. Máme tam něco rozdělaného a následující dny by to mohlo být potvrzeno,“ doplnil trenér Martin Svědík.

Podobná slova znějí i z Ostravy či Olomouce.

„Počítám s tím, že přípravné zápasy odehrajeme. Tři soupeře už máme předjednané. Ostatní kluby to mají podobně. Uvidíme, kdy to bude. Ještě čekáme na pokyny od LFA,“ uvedl pro klubový web kouč Radoslav Látal.

Většina klubů se ke společnému tréninku vrátila 20. dubna. Nejdříve v menších skupinkách po osmi, později ve větších po deseti hráčích. Od pondělí, kdy vláda dovolí sportovní akce pro 100 osob, budou týmy po takřka dvou měsících trénovat v kompletním složení.

„Daleko více se to blíží fotbalu. Pominuly taky nutné dvoumetrové rozestupy, takže na tréninku už normálně můžete jít na kontakt a do souboje,” líčí ostravský útočník Ondřej Šašinka.

„Po kondiční stránce jsme připraveni, ještě budeme potřebovat doladit fotbalovou stránku. K tomu nám poslouží následující týdny, od pondělí už snad budeme trénovat herní věci,“ dodal Látal.

Pokud zástupci ligového grémia v úterý odkývou pokračování soutěže i s nabitou termínovou listinou, čekají na kluby náročné dva měsíce s rytmem dvou zápasů v týdnu. Skončit by pak liga měla v polovině července.

„Budeme muset více rotovat sestavou, pracujeme a počítáme se všemi hráči v kádru, protože mohou přijít různá zranění a tresty za karty. Máme v týmu také mladé kluky, kteří si šanci zaslouží,“ poznamenal Látal.

Česko je jednou z mála evropských zemí, ve které by se fotbalová liga, ač bez diváků, mohla rozběhnout ještě v květnu. V plánu to mají také Poláci či Maďaři, první ale budou v Německu, kde bundesliga znovu začne už 16. května.