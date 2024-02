Karviná - Sparta 0:3, první šanci měli domácí, pak je parádně ztrestal Krejčí

Ač výsledek vypadá jednoznačně, úplně snadné to sparťané v Karviné dlouho neměli.

První tutovou šanci měli domácí, ale nedali ji a hosté trestali. I před druhou trefou Sparty mohli Karvinští dát gól, ale Regáli opět šanci neproměnil a vzápětí hosté odskočili.

„Jsem rád, jak jsme to tady zvládli. Až na ty dvě výjimky jsme ve hře dominovali. Každý soupeř proti nám dobře brání, hraje organizovaně a my musíme být trpěliví,“ řekl sparťanský kouč Brian Priske.

ONLINE Utkání jsme sledovali minutu po minutě.

Dvoubrankové vedení bylo po hodině hry pro hosty na těžkém terénu, na kterém míč často nepřirozeně odskakoval, komfortní.

„Škoda první půle, z naší strany byla dobrá. Měli jsme tu šanci proměnit, pak by to Sparta tady měla těžší. Ve druhé půli byla efektivnější,“ řekl domácí kouč Juraj Jarábek.

Sparťané měli velkou převahu v držení míče, zahrávali rohy, stříleli, Karvinští ofenzivou hodně šetřili. Nechali lídra ligy hrát, snažili se úporně bránit a vyrážet do brejků.

Tato taktika možná mohla vyjít, pokud by Memič s Regálim svou velkou šanci využili. Po sparťanském rohu vyrazili do brejku, Memič utekl z poloviny hřiště, obešel Vindahla, ale míč mu utekl do strany a zakončit nedokázal. Tak dával pod sebe a z druhé vlny nabíhající Regáli odkrytou bránu z pár metrů těsně minul.

I druhou příležitost si domácí vytvořili po standardní situaci soupeře. Levý bek Fleišman zasprintoval po křídle do otevřené obrany, na přetažený centr na zadní tyči nabíhal Regáli, ale ve skluzu zblízka bránu překopl.

Víc toho Karvinští neměli, hru diktovali sparťané, ale prosadili se až po půl hodině. A byla to nádhera. Do centru Birmančeviče se zády k bráně položil Krejčí a střihl nohama přes hlavu. Hezčí gól v letošním ročníku nepadl.

Druhý gól dal Karabec, jenž nastoupil v základní sestavě místo zraněného Haraslína, hned z protiakce po šanci karvinského Regáliho.

Po autovém vhazování hosté obléhali pokutové území, míč si vyměnili Sörensen, Laci, Kuchta a Birmančevič, jehož střílený centr domácí obránce srazil ke Karabcovi, který byl rychlejší než protivník a zblízka uklidil míč do sítě.

Pro Karabce je Karviná oblíbeným soupeřem, trefil se proti ní i loni na podzim a před čtyřmi lety dal v Karviné svůj první ligový gól.

Vzápětí po jeho trefě dorazil domácí Kuchta. Po rychlém brejku utekl z poloviny hřiště, u míče byl dřív než gólman Holec, následně si obhodil vracejícího se Boháče a zakončil do prázdné brány.

„Vítězství se nerodilo lehce, měli jsme pomalejší začátek, ale pak jsme ukázali, že umíme hrát fotbal i na tomhle těžkém terénu,“ řekl sparťanský útočník Jan Kuchta.

Pak už se zápas v klidu dohrával, sparťan Ryneš další tutovku nedal a gól střídajícího Olatunjiho neplatil kvůli ofsajdu.