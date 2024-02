Krejčí vystřihl parádu a chválil tým. Gól jsem ještě neviděl, ale byl asi pěkný, řekl

Sparťané přečkali dvě šance karvinských fotbalistů, načež udeřili. A parádně. Krejčí po rohu a následném centru Birmančeviće dal gól nůžkami.

„Musím být opatrný na to, co říkám, protože Láďa si to zřejmě přečte...,“ řekl trenér Sparty Brian Priske. „Ale jeho gól byl nádherný. Nevím, jak dostal tu nohu do správného místa, jak si s tím poradil. Ale vložil do toho svou kvalitu i správné načasování. Kromě toho, že dal krásný gól, byl i velmi důležitý, protože otevřel utkání.“

Krejčího neuhlídal karvinský záložník Sebastian Boháč.

„Těžko mu to můžeme vyčítat,“ upozornil karvinský trenér Juraj Jarábek. „Od Ládi to bylo excelentní, trefil se fantasticky, zády k bráně. Může kandidovat na gól roku.“

Ladislav Krejčí ze Sparty při střele úvodního gólu nůžkami proti Karviné

Krejčí si ani nevybavuje, kdo kolem něj byl.

„Jen vím, že jsme dobře zahráli standardní situaci na zadní tyč, domácí ji odvrátili a byl jsem tam zase sám a hledal si míč,“ komentoval akci Ladislav Krejčí.

Jste elitní hlavičkář. Trénujete i zakončení nůžkami?

To se povede jednou za čas. Úplně to netrénuju, bylo to vyústění situace. Padlo to. Su za to rád.

Čím jste míč trefil?

Myslím, že nártem. Na hlavu jsem se necítil, balon šel ode mě.

Na váš gól stejně jako na další dva nahrával Veljko Birmančević. Co tomu říkáte?

Ani jsem si neuvědomil, že na všechny góly nahrával. Musím mu pogratulovat a doufám, že v tom bude pokračovat.

Během utkání jste předvedl i takzvanou zidanovku. Byl to odraz toho, jak jste si věřil?

Takové věci vyplynou ze situací na hřišti. Pak jsem akci ale hned pokazil, balon jsem ztratil, takže není se za co chválit.

Zatrnulo vám při šanci Karviné, kdy ve 23. minutě šel sám na branku Amar Memi a poté Martin Regáli těsně minul pravou tyč?

Nezatrnulo. Myslím, že tomu předcházel faul na Sörensena, nevím, jestli by se celá akce nevracela. Byla to šance, ale věřím, že by sudí přihlédli k tomu, co jí předcházelo.

Amar Memič z Karviné se snaží překonat sparťanského gólmana Petera Vindahla.

S výkonem mužstva jste spokojený?

Su, hodně. Hřiště bylo těžké. Kombinovat na něm bylo náročné, ale museli jsme se tomu přizpůsobit. Karvinou jsme pustili jen do jedné šance. Skvělý výkon, nula vzadu, tři góly jsme dali.

Souhlasíte, že vydařený rozjezd do další části sezony je hodně důležitý?

Určitě, každý start je důležitý, od něho se odvíjejí další zápasy po delší pauze. Těší mě, jak jsme k tomu přistoupili a jak jsme byli připravení. Věřím, že se budeme ještě zlepšovat.

Co utkání ukázalo o síle Sparty?

To by měl zhodnotit asi někdo jiný. Hlavně su rád, že i když podmínky kvůli hřišti nebyly úplně ideální pro fotbal, jaký chceme hrát, tak jsme se přizpůsobili a utkání zvládli. Nebyly tam nějaké jednodušší ztráty.

Před sebou nyní máte čtvrteční utkání Evropské ligy v Turecku s Galatasarayem Istanbul.

Bude to těžké. Prostředí a také soupeř bude mít mnohem větší kvalitu. Ale těšíme se na to.