Mohli jsme jen získat. Bohužel to nevyšlo, litoval brankář Holec

Upozornil, že jeden hráč pražské Sparty stojí více, než je pomalu karvinský rozpočet na celou sezonu. „Jsou od nás hodně odskočení. My jsme mohli jen získat. Bohužel to nevyšlo,“ povzdechl si Dominik Holec.

U druhého gólu, který dal Karabec, jste se rozčiloval, až jste dostal žlutou kartu.

Musím se na to podívat, ale z mého pohledu to vypadalo, že v čase střely stál Kuchta v ofsajdu. Ale všechna pravidla, jak se balon poodrážel, úplně neznám. Řekl mi, že byl v ofsajdu, ale že míč šel od našeho hráče. Reagoval jsem v emocích.

Třetí gól byl důsledkem toho, že jste hru otevřeli?

Vyběhl jsem, protože jsem myslel, že míč bude delší, že tam budu dříve. Kuchtič si to ťukl přes mou nohu. Pak už to bylo jen o tom, že kdybych ho trefil, dostanu červenou, což by bylo zbytečné. Možná v jiném zápase, za jiného stavu, bych to udělal.

Když Sparta hrála v Karviné minule, byl jste v její brance. Pamatujete?

Nějak hlouběji jsem nad tím nepřemýšlel. Věděl jsem, že jsme tu vyhráli 2:1, viděl jsem to dneska na videu. Ale dál jsem to neřešil.