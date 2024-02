Premiéra a hned proti Spartě. Šílené, řekl karvinský záložník Kačor

Hned na nynějším startu zažil premiéru mezi elitou. Do hry šel v 82. minutě místo Amara Memiće.

„Na tempo si ještě zvykám, přiznávám, že jak jsem vběhl na hřiště, byl jsem trošku uvařený, ale potom už to bylo dobré,“ řekl Kačor po porážce 0:3.

„Asi jsem si nemohl přát nic lepšího, poprvé v lize doma a proti Spartě. Na skoro zaplněném stadionu. Byl jsem trošku nervózní, ale s prvním dotekem balonu ze mě všechno spadlo a hrálo se mi dobře.“

Že by šel do hry, vůbec nečekal. Jaké dostal pokyny? „Abych si to užil. Že už nemůžeme nic ztratit, tak ať nejsem zakřiknutý. Snažil jsem se to plnit,“ odpověděl. „Pavel si za práci v přípravě zasloužil jít na hřiště, zahrát si proti Spartě byla pro něj odměna,“ podotkl trenér Juraj Jarábek. „Také jsme ho chtěli představit karvinským divákům. Je to první krok v jeho další kariéře. Věřím, že půjde dopředu. Jen by měl ve škole dostávat méně pětek...“

Které předměty mu nejdou? „Je jich více, ale třeba účetnictví. Hlavní však je, aby si uměl spočítat výplatu,“ usmál se Jarábek.

„Je náročné skloubit fotbal se školou, v níž jsem každý den třeba jen jednu hodinu a potom si do ní většinou chodím dopisovat testy,“ uvedl Kačor, který je ve druhém ročníku Obchodní akademie, s níž vedení MFK Karviná spolupracuje. „Učím se individuálně. Je to těžší, než kdybych seděl ve škole celý den, jako když jsem byl v týmu do devatenácti let. To jsme trénovali po škole.“

Pochvaluje si však, že když je na tréninku, tak ve škole nemá absenci. „Učitelé se mi snaží pomáhat, takže si nemůžu stěžovat.“

„Vysvědčení? Prošel jsem“

Studium mu zkomplikovalo i lednové soustředění v Turecku, kam ho trenéři nominovali.

„Abych byl upřímný, ani jsem původně jet neměl, protože ve škole se zrovna uzavíraly známky, takže jsem musel dodělávat hodně testů. Ale naštěstí se to vyřešilo,“ konstatoval. Takže jaké měl pololetní vysvědčení? „No, prošel jsem, což je to hlavní,“ smál se. „Vyznamenání jsem neměl, ale na to, že mám individuální plán, známky byly docela dobré.“

V přípravě zasáhl do pěti zápasů, přičemž s Opavou (4:0) dal gól. „Doufám, že jsem přes zimu na trenéra udělal dojem. Vždy se snažím ze sebe vydat to nejlepší, i kdybych hrál třeba jen deset minut.“

Když má říct, čím Juraje Jarábka zaujal, na chvíli se zamyslí. „Snad nasazením. Nemám rád prohry, nemám rád prohrané souboje. A samozřejmě asi, doufám v to, i kvalitou.“

Juraj Jarábek na Kačorovi oceňuje, že je na svůj věk zdravě drzý a sebevědomý. „V jeho věku je důležité, aby si už zvykal na mužský fotbal a byl tak s námi, anebo v rezervním týmu v moravskoslezské lize,“ podotkl kouč.

Na podzim Kačor dostal v Karviné profesionální smlouvu. „To jsem byl překvapený, přišlo to krátce po mých sedmnáctinách, takže lepší dárek jsem si nemohl přát.“

Většina mladších fotbalistů v Karvinském týmu jsou cizinci. „Znám je velmi dobře z devatenáctky, kde jsme spolu hrávali, takže je už ani neberu jako zahraniční hráče. Vždy si super pokecáme,“ řekl Pavel Kačor. Připouští, že pro některé mladé kluky v karvinském klubu může být nepříjemné, že neustále přicházejí nějaké zahraniční naděje, které je mohou vytlačit ze sestavy.

„U mě to však bylo naopak. Když vím, že může přijít někdo lepší, motivuje mě to. Karviná jde tímhle směrem, což je vidět na příkladu Rafiho,“ zmínil útočníka Durosinmiho, který je v Plzni a je o něj zájem v zahraničí. „Karviné to pomáhá vydělávat peníze.“

Kačorovým vzorem by však mohl být karvinský odchovanec Ondřej Lingr, jenž přes Slavii Praha odešel do Feyenoordu Rotterdam.

„S Ondrou jsme se párkrát bavili, je to super kluk. Kdybych měl kariéru jako on, byla by to paráda. Máme stejného agenta, jsme v kontaktu, tak to třeba vyjde.“

I s přestupem do Slavie? „Kdo ví. (směje se) Ale třeba do Baníku.“

Lepší dárek než profesionální smlouvu jsem si nemohl přát.