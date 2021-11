Měl jsem čas zjistit, jak na tom jsme, říká karvinský kouč o karanténě

Poté, co Páník nahradil odvolaného kouče Jozefa Webera, stihli Karvinští odehrát utkání v Olomouci (0:2).

U toho trenér Páník nebyl, neboť jako jeden z prvních skončil na marodce. Další dva duely s Baníkem Ostrava a Bohemians Praha 1905 mají Karvinští odložené.

Karviná - Slovácko od 15 hodin ONLINE

Premiéry se tak nový kouč dočká bezmála měsíc po svém nástupu, v neděli, kdy Karviná ve 14. kole první ligy od 15.00 hostí rozjeté Slovácko.

„Když tím člověk projde, má k té nemoci daleko větší respekt. Jsem rád, že to mám za sebou. Nebylo to jednoduché, měl jsem štěstí. Mám už nějaké roky a doktoři v Karviné hned zareagovali. Nasadili mi bamlanivimab, takže jsem cítil, že se to den po dni lepší,“ popsal své trable Páník, který jako většina karvinských fotbalistů nebyl očkovaný.

Jak jsou na tom zdravotně hráči?

U mladých kluků to probíhá jinak. Mají mladý organismus, takže věřím, že budou dobří. Ale když je člověk čtrnáct dní v izolaci a nemůže pořádně nic dělat, tak to na něm zanechá stopy. Kluci kondičku mají, nicméně přípravu teď nesmíme přepálit. Méně je někdy více.

Trénovat jste znovu začali v pondělí. Hodně zvolna?

Hráči si musejí říct sami, jak se cítí, teda ti, co tou nemocí prošli. Ti, co byli pouze v karanténě, mají pochopitelně větší tréninkové dávky. Zatím nikdo žádnou úlevu nechtěl. Pozitivní je, že nejsou více unavení.

Kolik vás vůbec onemocnělo?

Naskákalo to. Covid zablokoval celý realizační tým. V celém mužstvu nás bylo přes patnáct.

Nevytratil se tím, že jste s mužstvem nemohl naskočit hned do nejbližšího utkání, impulz nového trenéra?

Zase jsem měl více času podívat se na všechny zápasy, které tým odehrál. Viděl jsem, jak se chovají na hřišti přes video. Hovořím s lidmi, kteří tu byli. Měl jsem čas si udělat rozbor hráčů a nyní uvidím, zda se moje poznatky potvrdí, či vyvrátí. Co bych zjišťoval půl roku, stihl jsem z videa za několik hodin.

Co vám záznamy o karvinském mužstvu ukázaly?

Že je ten kádr zdravý. Neviděl jsem nějaké problémy. Je to o tom, aby si hráči začali věřit. V jednotlivých zápasech odehráli velice dobré pasáže, pak někde zaspali a otočilo se to proti nim. Příkladem jsou utkání, v nichž remizovali nebo prohráli (s Pardubicemi 2:2 a se Zlínem 2:3, byť vedli 2:0 – pozn. red.). Oba zápasy měli vyhrát a v tom případě bych tu ani nebyl.

Kluci kondičku mají, nicméně přípravu teď nesmíme přepálit. Bohumil Páník trenér MFK Karviná

V neděli vás čeká Slovácko, které šest duelů v řadě vyhrálo a nastřílelo v nich sedmnáct gólů...

Vyplatilo se jim, že po minulé sezoně udrželi většinu kádru pohromadě. Mají hru postavenou na zkušených hráčích vzadu. Vyhráli se jim dva středoví hráči, k tomu tam je zkušený Daníček. Mají osu. V jejich týmu je zkušenost, vyzrálost. Chápou požadavky trenéra, na tom mají vše postavené. A samozřejmě na výrazné disciplíně.

Před vámi je náročný program. Domácí zápas s Baníkem budete dohrávat 24. listopadu a venkovní s Bohemians 1905 týden nato. Věříte, že to zvládnete?

A k tomu nás ještě čeká (12. listopadu) dohrávka poháru na hřišti Slovácka. Bezpochyby to bude náročné. Věřím však, že čas bude hrát pro nás. Potřebujeme, aby se mužstvo dostalo do kondice a herní pohody.