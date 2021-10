Čekám, že budu lepší, říká sebekriticky karvinský záložník Bartl

Byť Daniel Bartl od svého přestupu do Karviné zasáhl do každého z pěti utkání, ani jedno neodehrál celé.



Po problémech s koleny, které ho trápily v polském Rakówu Częstochowa, stále dohání fyzickou kondici. „Ještě potřebuji něco natrénovat a hlavně získat zápasový rytmus,“ řekl dvaatřicetiletý Bartl. „Každým týdnem je to ale lepší i díky tomu, že jsem zdravý a trénuji s klukama. Věřím, že po několika dalších zápasech to už bude stoprocentní.“

Jaké potíže jste vlastně měl?

Kolena mi natékala, měl jsem v nich vodu. Nakonec jsem se rozhodl jít na operaci a doktoři mi je vyčistili. Už to snad je za mnou, snad to bude dobré.

Karvinské ohrožuje covid Fotbalisté Karviné měli v úterý volno. Od rána chodili po skupinách na PCR testy, zda nemají covid-19, aby se nákaza nešířila mužstvem. Minulý týden měli pozitivní test jejich nový trenér Bohumil Páník i někteří členové realizačního týmu. V tomto týdnu ulehl také sportovní manažer Lubomír Vlk, který Karvinské vedl v Olomouci (0:2). Coby trenér mužstvu vypomáhá Daniel Tchuř, někdejší kouč rezervy Baníku Ostrava. Na výsledcích testů a na stanovisku hygieniků a zástupců Ligové fotbalové asociace bude záležet, zda Karvinští odehrají sobotní ligový duel s Baníkem, anebo ho budou muset odložit.

Pomýšlel jste i na konec kariéry?

To úplně ne. Spíše jsem měl takové černé myšlenky, jak se to s kolenem táhlo, co bude dál a zda na nejvyšší úrovni zvládnu dennodenně trénovat, jestli to moje tělo bude zvládat.

Kdo vás operoval?

V Polsku lékař tamější reprezentace. Vyčistil mi to a říkal mi, že určitě ještě pár let na vysoké úrovni hrát mohu. Teda co se týče kolen. (směje se)

Takže ta vám už drží?

Je to jako po každé operaci, trochu mě koleno pobolívá, protože přece jen jsem dlouho nehrál. Ale už to bude v pořádku.

Do karvinské hry jste přinesl oživení. Věříte, že byste mohl mužstvo táhnout?

(Usměje se) Určitě bych chtěl být oporou a celému týmu pomoci k bodům nějakými góly a asistencemi, abychom se dostali nahoru. Očekávám od sebe ještě lepší výkony, než jsem dosud podával.

Na nové mužstvo jste si už zvykl?

Tím, že jsem některé kluky znal, byla adaptace lehčí. Zvykl jsem si rychle. Mančaft máme dobrý, kluci mě hned vzali mezi sebe. Bohužel výsledky a to, na jaké se nalézáme pozici, nám na pohodě nepřidává.

Nebyl risk jít do Karviné, které se už před vaším příchodem nedařilo?

Ne, nebyl. O návratu jsem uvažoval už delší dobu. Děti, škola, to vše jsme s manželkou museli řešit. V Polsku jsem sice působil jen tři roky, ale celkově jsem z domu, z Ostravy byl pryč už jedenáct let. Všechny nás to táhlo domů.

Ale nebylo riskantní jít do týmu, který bojuje o udržení?

Risk to není. S panem Vlkem (sportovní manažer MFK Karviná – pozn. red.) jsem byl v kontaktu dá se říct před každou sezonou, a když už jsem teď nechtěl pokračovat v Polsku kvůli těm zdravotním problémům, tak jsem se tam dohodl na ukončení smlouvy a hned se domluvil s Karvinou.

Co vám na to řekl otec Jiří, bývalý výborný fotbalista?

Chtěl jsem znát jeho pohled. Doporučoval mi, abych v cizině ještě zůstal a vydělal nějaké peníze. S rodinou jsme to cítili jinak a vrátili se. To pro nás byla jasná volba. Jsme šťastní, že jsme doma. Teď jen doufám, že se s Karvinou jednou výhrou odrazíme k tomu, abychom nebyli poslední.

Na dvanáctý Zlín ztrácíte pět bodů, což není tolik...

Ale víte, jak to je. Každý zápas si říkáme, že výhra musí přijít, že minulý zápas hodíme za hlavu, budeme makat a vyhrajeme. Zápasů je sice ještě dost, ale nejde jen tak říct, že další vyhrajeme, pak další...

K tomu máte náročný los. Pokud nepůjde vaše mužstvo do karantény, tak v sobotu přivítáte Baník, pak jedete na hřiště Bohemians a hostíte Jablonec.

Těžký los určitě je, ale na to se nemůžeme dívat. Nad Slavií, Spartou, když jsou ve formě, můžete třeba vyhrát jedno z dvaceti utkání, ale celkově je liga vyrovnaná, takže je jedno, jestli hrajeme s Baníkem, na Bohemce, v Liberci, kdekoliv.

Sotva se u vašeho týmu vyměnili trenéři, Bohumil Páník i někteří členové realizačního týmu dostali covid. Je to velká komplikace?

Samozřejmě to není nic příjemného. Určitě chtěl s námi najet na jiný systém, na nějaké svoje věci, chtěl nás do toho zapojit co nejdříve, a tím, že je nyní mimo, je vše složitější, i když komunikuje přes další lidi z týmu. Není to však takové, jako by byl s námi v každodenním kontaktu.

Pokud se sobotní duel s Baníkem Ostrava bude hrát, bude to pro vás pikantní souboj?

To ano. Baník mě vychovával od benjamínků. A mám za něj i svůj první, v Baníku ale jen jediný prvoligový start (v dubnu 2009 se Zlínem 1:3 – pozn. red.). Pak jsem odešel.