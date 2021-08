Karvinští čekají „jinou“ Plzeň. Hlavní úkol: odčinit propadák se Zlínem

„To, že je Plzeň v čele, mě nepřekapuje,“ uvedl karvinský trenér Jozef Weber. „Ta silná trojice je pořád jasná. Plzni ale vyšel začátek, chytila se zápasy, které otočila. Celkově hraje dobře, což předvedla ve čtvrtečním pohárovém utkání s CSKA Sofia (ve čtvrtém předkole Evropské konferenční ligy vyhrála 2:0 – pozn. red.).“

To střetnutí trenér Weber bedlivě sledoval. „Je tam vidět styl trenéra Michala Bílka, což potvrdil plzeňský obránce Milan Havel, když po vítězství nad Sofií říkal, že jsou schopni poctivě pracovat do obrany,“ pronesl Jozef Weber, který předpokládá, že Plzeňští proti Karviné změní sestavu.

Plzeň - Karviná od 16 hodin ONLINE

„Není jasné, zda nastoupí třeba Ba Loua,“ zmínil někdejšího karvinského útočníka, který z Plzně odchází do polského Lechu Poznaň. Údajně za přibližně 30 milionů korun, z nichž by nějaká procenta na základě smlouvy měla dorazit i do Karviné. Leč zástupci klubu to nepotvrdili.

„Nejde však o Ba Louau, ale i o jiné hráče, takže uvidíme, jakou sestavu proti nám postaví,“ dodal Weber, který je přesvědčený, že svou kvalitu plzeňský tým ani po případných změnách neztratí. „Vždyť takoví hráči jako Kayamba a Falta byli ve čtvrtečním poháru jenom na střídačce...“

Karvinští hlavně doufají, že hodí za hlavu propadák se Zlínem. „Musíme se dívat dopředu, sezona se teprve rozjíždí,“ řekl obránce Soufiane Dramé.