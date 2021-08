Snový plzeňský start do sezony. Nesmíme klesnout v přístupu, nabádá Bílek

Opět protočil sestavu, ligový zápas proti Karviné totiž přišel v mezidobí mezi dvěma pohárovými duely s CSKA Sofie v předkole Konferenční ligy. Bílek tak po čase vrátil do sestavy stopera Jakuba Brabce, na křídlo nasadil Šimona Faltu a do středu pole vyslal Miroslava Káčera.

Plzeňský trenér pošetřil i lehce zraněného útočníka Jeana-Davida Beauguela, jeho záskok Tomáš Chorý se odvděčil vítězným gólem z pokutového kopu.

Máte náročný program, přesto se vám daří sestavu obměňovat, aniž by se zhoršily výsledky.

Nic jiného nám nezbývá, není možné hrát pořád ve stejném složení. Jsem rád, že máme tak široký kádr. Zraněných je pořád hodně, mezi nimi jsou i důležití hráči. Jsem rád, že i ti, kteří nemají takovou zátěž, to zvládají velmi dobře. Nebylo to jednoduché utkání, jsou to cenné body.

Zdá se, že ať nasadíte kohokoliv, tak podá dobrý výkon. Musíte v kabině ale přece jen argumentovat, proč třeba ten či onen nehraje?

Abych řekl pravdu, tak to hráčům nějak moc nevysvětluju. Prostě rozhodneme. Program je náročný a kádr široký. Opakuju jim, že každý z nich musí být připravený a starat se o sebe, i když třeba třetí zápas v řadě nehraje. Pro některé je to velmi složité, i dvacátý hráč Plzně by někde hrál pravidelně v základu, a tady se nedostane třeba ani na lavičku.

Šanci chytil například Tomáš Chorý, který proměnil pokutový kop. Bylo hned jasné, že si jej vezme on?

Na penalty máme hráče určené, což je normální. Jsem rád, že jsme zvládli rozstřel proti The New Saints, schopných hráčů je tady víc. Chorý předvedl vynikající výkon, má výborný přístup. Maká a dře pro tým, jsem s ním spokojený.

Navíc ani nedostal žlutou kartu, disciplína bývá obvykle jeho hlavní potíž.

Je pravda, že s tím měl problémy a zbytečnou žlutou dostal i minule v závěru proti CSKA. Je potřeba, aby se koncentroval jen na sebe a na zápas. To říkáme všem hráčům. Mluvil jsem s ním a věřím, že už ty zbytečné žluté karty dostávat nebude.

Viktoria zatím funguje, z deseti soutěžních zápasů jste devět vyhráli, vedete tabulku. Je to až nad očekávání dobrý start?

Samozřejmě jsem rád, že jsme chytili ligu a v pohárech zatím jdeme dál. Kdyby mi to někdo řekl před sezonou, tak po tom hned skočím. Myslím, že do téhle chvíle je to zasloužené. Tým je poctivý, zodpovědný a výsledkům jde naproti, čehož si vážím. Hráče nabádám, že v zodpovědnosti a přístupu nemůžeme klesnout, protože pak bychom tvrdě narazili. Nesmíme jít níž.

Blíží se už návrat Jana Kopice a Modoua N’Diayeho do hlavního mužstva? V neděli dopoledne oba nastoupili za třetiligovou rezervu proti Motorletu...

Kopic hrál po dlouhé době, Modou měl lehčí zranění. Jsem rád, že se oba vrátili, a myslím, že už jsou připravení nastoupit do ostrého zápasu.