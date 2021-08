Sudí v Plzni dostal ránu do hlavy, motal se a otřesený pak neviděl penaltu

V Plzni se po půlhodině do zakončení po rychlé akci domácích tlačil levý obránce Hybš, stíhající karvinský zadák Křapka mu nechtěně zezadu brknul u nohu, čímž protihráče rozhodil. Ten pak nedokázal ve vyložené šance pořádně zakončit.

Sudí Pechanec ukázal na kop od branky, Hybš žádal penaltu, kterou na doporučení videoasistenta nakonec hlavní rozhodčí nařídil a Chorý poslal Plzeň do vedení 1:0.

„Nic jsem neviděl, vůbec nic,“ hlásil Pechanec do mikrofonu videoasistentovi.

Šlo o to, že během akce se sudí srazil s karvinským Qosem a dostal ránu do hlavy, kterou nečekal.

Byl otřesený, dezorientovaný, vrávoral, motal se, k pokutovému území běžel lopotně. Chtěl nadějně rozvíjející akci přerušit, ale nakonec ji nechal dohrát.

Jelikož si kontaktu mezi Hybšem a Křapkou vůbec nevšiml, rozhodl videoasistent. A ten by měl zasáhnout i v případě, že by Pechance karvinský hráč neknokautoval a sudí byl během akce v pořádku.

„Někdo namítne, že to nebyla zjevná chyba. Ale plzeňský hráč byl sám před brankářem ve vyložené šanci a mohl dát gól. Nikdo nemůže říct, že to nebyl faul,“ poznamenal předseda komise rozhodčích Radek Příhoda.

Pechanec se však zjevné chyby, že penaltu neodpískal, nedopustil, protože po srážce s Qosem nebyl schopný pár vteřin rozhodovat.

To jeho kolega Jan Petřík v souvislosti s penaltou v duelu Jablonec - Slovácko chyboval. Nařídil ji za zákrok, který faulem podle komise nebyl.

Hostující obránce Kadlec ve výskoku položil předloktí na záda či zátylek jabloneckého Doležala, který se teatrálně skácel k zemi. Z pokutového kopu Čvančara v 76. minutě vyrovnal na konečných 1:1.

Jelikož se sudí Petřík vyloženě nedopustil zjevné chyby, neodpískal tzv. nesmysl, do jeho verdiktu videoasistent nevstoupil. A stejně tak by VAR nezasahoval v případě, že by Petřík pokutový kop neodpískal.

„Hlavní rozhodčí viděl kontakt, ale jedním dechem dodáváme, že takové penalty nechceme,“ zdůraznil šéf sudích.

„Neděláme z toho tragédii, Honza Petřík je mladý kluk, odpískal čtyři zápasy v pohodě a teď jen neměl den. To se stane,“ podotkl Příhoda.

Jiný zásadní moment se zápasy 5. kola Fortuna ligy komise řešit nemusela, sudí svou práci odvedli dobře.