Lze Silného z Líšně omilostnit? Zavřít oči a dělat, že pravidla neporušil

Udělal sudí Radek Dubravský správné rozhodnutí? Podle všeho jeho verdikt nelze příliš rozporovat.

Líšenský útočník Jan Silný v přerušené hře „suploval“ práci pořadatelů a policie, když šetrně pomohl zpacifikovat chuligána, jenž vběhl na hřiště a kopal do klečícího pořadatele.

„Hráče Líšně se musím lidsky zastat. Zamezil dalšímu útoku na pořadatele a to dle mého názoru přiměřeným způsobem. Myslím si, že disciplinární komise ke všemu přihlédne,“ reagoval předseda komise rozhodčích Radek Příhoda na svém účtu na twitteru během neděle.

Během pondělí se komise sudích případem zabývala, verdikt Příhoda zveřejní v odpoledních hodinách. Následně podle toho, jaký bude, se Silným disciplinárka zahájí řízení.

Ta každopádně bude řešit oba kluby. Domácí Líšeň se provinila nezvládnutou pořadatelskou službou, hostující Zbrojovka je zase zodpovědná za chování svých fanoušků. Předem lze říct, že kluby trest nemine.

Omilostnění Silného připadá v úvahu jen v případě, že komise rozhodčích řekne, že pravidla fotbalu neporušil. Pak by za červenou kartu nepykal.

Pokud by však Příhoda a spol. například usoudili, že to bylo jen na žlutou kartu, disciplinárka by trestat musela. Nemůže měnit červenou kartu za žlutou, pokud k porušení pravidel došlo. Navíc Silný už se žlutou hrál.

Sudí Dubravský skutek do zápisu o utkání popsal následovně: „Červená karta během zápasu. Hrubé nesportovní chování, hráč fyzicky napadl jinou osobu (diváka hostů), v přerušené hře na hrací ploše chytil diváka silou do kravaty a strhl ho na zem.“

V pravidlech fotbalu je hrubé nesportovní chování definováno takto: „Hráč se dopustí hrubého nesportovního chování, pokud použije nebo se pokusí použít nepřiměřenou sílu nebo brutalitu vůči soupeři mimo boj o míč, nebo vůči spoluhráči, členovi realizačního týmu, rozhodčímu, divákovi nebo jiné osobě, bez ohledu na to, zda dojde nebo nedojde ke kontaktu. Hráč, který mimo souboj o míč úmyslně udeří soupeře nebo jakoukoli jinou osobou do hlavy nebo do obličeje, rukou nebo paží, se dopustí hrubého nesportovního chování, vyjma případů, kdy použitá síla byla zanedbatelná.“

Výtržníky zadržela policie Oba muže, kteří narušili brněnské derby 5. kola druhé ligy mezi Líšní a Zbrojovkou, policie zadržela. "V nejbližší době bude rozhodnuto o právní kvalifikaci. Před námi je vyhodnocení záznamů ze zápasu, provedení výslechů. Vyhodnocujeme, čeho se dopustili. Podle toho jim budeme klást za vinu konkrétní trestní čin, podle toho, jak vyhodnotíme veškeré stopy," řekl policejní mluvčí David Chaloupka. zdroj: čtk

Jde o to, jestli šlo o nepřiměřenou sílu, nebo o zanedbatelnou. Na tom by se mohla točit Silného obhajoba k omilostnění.

Přibližně dvanáct minut před koncem vběhli dva neurvalí fanoušci na hřiště.

Když se pořadatelům podařilo jednoho z nich zneškodnit, druhý na muže z ostrahy zaútočil kopy a pěstmi. Když jednoho zasáhl, Silný už nevydržel přihlížet, chuligána chytil pod krkem a odtáhl. Divák se pak mstil úderem do hlavy hráče.

Poslední minuty tak musela Líšeň bojovat v deseti, v samém závěru hostující Řezníček rozhodl o vítězství Zbrojovky 2:1. To zase neunesl líšenský kouč Milan Valachovič, který Silného sepsul.

„Neexistuje pro to omluva. Představte si, že by se tohle stalo na mistrovství světa nebo Evropy anebo ve finále Ligy mistrů… Kdyby ti hráči měli jít mlátit fanoušky, ač tam vznikl nějaký incident. Od toho přece jsou na zápase členové ochranky. Dostane takového flastra, jakého můžu dát, a uvažuju, že jej odsud vyhodím. Tohle si dovolit nemůže,“ řekl Valachovič.